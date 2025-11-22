Người dân chung tay làm đẹp phố phường

Ngày 22-11, hơn 100 người dân ở phường Đông Hòa (TPHCM) đã đồng loạt ra quân quét dọn đường phố, xóa quảng cáo rao vặt trên tường, góc phố.

Từ sáng sớm, các thành viên Ban công tác mặt trận của 16 khu phố thuộc phường Đông Hoà đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”.

Các lực lượng chung tay làm đẹp phố phường

Các hoạt động gồm xóa quảng cáo rao vặt, dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, xử lý điểm rác tồn lưu, vận động người dân dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Nhiều khu phố huy động người dân và lực lượng đoàn thể tham gia, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Xóa quảng cáo rao vặt

"Ngày thứ bảy văn minh” được các khu phố của phường Đông Hòa duy trì hàng tuần nhằm góp phần xây dựng phường xanh – sạch – đẹp; đồng thời phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng địa phương văn minh, phát triển.

Quét rác, khơi thông cống để hạn chế ngập do trời mưa

Ông Phạm Thế Hiển, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa, cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực của địa phương chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngoài hoạt động trên, thời gian qua, 16 khu phố của phường Đông Hòa đã duy trì các mô hình như: Tuyến phố đẹp, văn minh; Ngày chủ nhật xanh; Cơ quan, đơn vị, trường học, công sở, khu phố hoa... nhằm huy động sự chung tay của người dân vào việc tạo cảnh quan, giữ gìn không gian xanh cho địa phương.

VĂN CHÂU