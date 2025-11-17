Khán giả Côn Đảo hào hứng xem rối nước “Trước ngọn sóng”

Sự kiện do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11).
Sân khấu mặt nước được dựng ngay dưới chân cột cờ tạo nên một không gian trình diễn đặc biệt, vừa gần gũi vừa trang nghiêm.
Trong tiếng trống, tiếng phách rộn ràng, các tiết mục lần lượt tái hiện hình ảnh người lính hải quân giữa biển khơi: tuần tra, trực đêm trên boong tàu, cứu ngư dân gặp nạn, gìn giữ môi trường biển… Nhiều phân đoạn xúc động khắc họa cảnh người lính trẻ chia tay gia đình lên đường nhập ngũ, đối mặt với sóng to gió lớn để giữ vững chủ quyền Tổ quốc.
Khán giả chăm chú theo dõi từng tiết mục, đặc biệt là các em nhỏ hào hứng vỗ tay, reo vui mỗi khi các nhân vật xuất hiện.
Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc là rối nước đến với người dân Côn Đảo, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là lời tri ân gửi đến các lực lượng đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.