Chợ Tân Định: Bảo tồn di sản, hiện đại hóa giao thương

Chợ Tân Định có tuổi đời gần 100 năm vừa được công nhận xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, mở ra giai đoạn phát triển mới, hài hòa giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa giao thương.

Chiều 21-11, UBND phường Tân Định phối hợp Ban Quản lý chợ Tân Định (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt và gắn bảng công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật chợ Tân Định.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của UBND TPHCM xếp hạng di tích cấp thành phố đối với chợ Tân Định.

Di tích kiến trúc nghệ thuật chợ Tân Định không chỉ là nơi giao thương sầm uất mà còn là một biểu tượng văn hóa, kiến trúc độc đáo của người dân thành phố

Chợ Tân Định nổi bật với lối kiến trúc giao thoa giữa phong cách phương Tây và chợ truyền thống Việt Nam. Điểm nhấn đặc sắc của công trình là 3 tháp chuông hình vuông bố trí ở chính giữa và hai bên mặt dựng, cùng mặt tiền màu vàng nhạt toát lên vẻ cổ kính, ấm áp.

Chợ Tân Định với thế mạnh đặc trưng về buôn bán mặt hàng vải sợi, quần áo, phụ kiện may mặc cùng nhiều mặt hàng phong phú khác

Không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp, cổ kính, chợ Tân Định còn là đầu mối giao thương sầm uất với gần 1.000 hộ kinh doanh với thế mạnh đặc trưng về buôn bán mặt hàng vải sợi, quần áo, phụ kiện may mặc.

Bên cạnh đó, chợ còn kinh doanh nhiều mặt hàng phong phú như mỹ phẩm, trang sức, ẩm thực… thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban Quản lý chợ Tân Định cho biết, việc được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác bảo tồn.

Du khách nước ngoài tham quan, mua sắm tại chợ Tân Định

Trong thời gian tới, Ban Quản lý chợ sẽ tập trung thực hiện các giải pháp bảo tồn khoa học, giữ gìn tối đa các chi tiết kiến trúc gốc; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0, quản lý điểm kinh doanh bằng phần mềm; từng bước chuyển mình theo hướng “xanh hóa”, hạn chế túi nilon và xây dựng thái độ phục vụ thân thiện; đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh chợ đến với du khách trong và ngoài nước.

