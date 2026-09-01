Chính trị

Đối ngoại

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-9

SGGPO

Ngày 1-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-9.

Min Aung Hlaing .png
Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Bộ Ngoại giao, ngài Min Aung Hlaing là Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 10-4-2026 đến nay. Trước đó, ngài Min Aung Hlaing từng làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Myanmar (2022–2025); Chủ tịch Ủy ban An ninh và hòa bình nhà nước (7-2025 – 3-2026); Quyền Tổng thống (8-2025 – 3-2026).

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing Bộ ngoại giao

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn