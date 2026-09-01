Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-9
SGGPO
Ngày 1-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-9.
Theo Bộ Ngoại giao, ngài Min Aung Hlaing là Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 10-4-2026 đến nay. Trước đó, ngài Min Aung Hlaing từng làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Myanmar (2022–2025); Chủ tịch Ủy ban An ninh và hòa bình nhà nước (7-2025 – 3-2026); Quyền Tổng thống (8-2025 – 3-2026).