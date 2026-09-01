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Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Slovakia và Ngày Độc lập của Cộng hòa Uzbekistan

SGGPO

Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 1-9, nhân kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1-9-1992 – 1-9-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia. Ảnh: TTXVN
Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Juraj Blanar.

* Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Uzbekistan (1-9-1991 – 1-9-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Shavkat Mirziyoyev; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Abdulla Aripov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyor Saidov.

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MINH DUY

Từ khóa

Điện mừng Cộng hòa Uzbekistan Robert Fico Slovakia Uzbekistan

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