Phấn đấu thông xe toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang trước 15-10

Chiều 1-10, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng) cho biết, việc tổ chức thông xe toàn tuyến đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang gặp khó khăn do vướng mắc tại nút giao Cổ Mã.

Dự án đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang (qua tỉnh Khánh Hòa) dài hơn 83km, khởi công từ tháng 1-2023, đã đưa vào khai thác một phần từ ngày 19-4. Đoạn cuối của dự án (từ Km285+00 - Km298+00) dài khoảng 13km, từ cửa hầm Cổ Mã đến nút giao Vạn Giã đã cơ bản hoàn thiện nhưng chưa thể thông xe toàn tuyến do xảy ra xung đột giao thông giữa lối rẽ ra quốc lộ 1A và đường nối vào hầm. Để bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt, đơn vị quản lý phải điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, sơn kẻ lại vạch làn, bổ sung biển báo...

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 khẳng định, các đơn vị liên quan cố gắng hoàn tất các hạng mục để thông xe toàn tuyến trước ngày 15-10, bảo đảm an toàn, đúng tiêu chuẩn an toàn giao thông đường bộ.

TIẾN THẮNG