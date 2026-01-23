Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tổ chức tại 3 địa điểm

Tối 22-1, UBND TPHCM và Tổng Công ty Du lịch TPHCM (Saigontourist Group) đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026.

Bản phối cảnh ở cổng mở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 mang diện mạo mới khi lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm gồm: phường Sài Gòn (đường đi bộ Nguyễn Huệ), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu. Việc mở rộng không gian tổ chức thể hiện tinh thần đoàn kết, liên kết vùng và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chia sẻ về những nét mới lạ và đặc sắc của Đường hoa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cổng kết về đêm

Điểm nhấn Đường hoa năm nay vẫn là Đường hoa Nguyễn Huệ. Không gian Đường hoa được thiết kế như một bản giao hưởng mùa xuân với 3 chương: Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa, Tương lai vững bước.

Đèn kéo quân

Theo kế hoạch dự kiến, Đường hoa sẽ thi công từ ngày 29-1 đến ngày 15-2. Thời gian trưng bày Đường hoa kéo dài trong 8 ngày. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 15-2 và bế mạc lúc 21 giờ ngày 22-2 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

"Ngựa chín hồng mao"

Đặc biệt, linh vật và các đại cảnh tại khu vực cổng mở và cổng kết sẽ được trưng bày kéo dài đến 21 giờ ngày 22-3-2026, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.

Cổng kết ban ngày

Hình ảnh hóa biểu tượng "Lý ngựa ô"

Một điểm nhấn nổi bật của Đường hoa năm nay là không gian giao lưu văn hóa quốc tế thể hiện đúng với tinh thần “Xuân hội tụ”, giới thiệu đến khách tham quan thiết kế không gian năm mới của các cơ quan ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan tại TPHCM. Mỗi khu trưng bày mang sắc màu đa quốc gia, góp phần đưa Đường hoa Nguyễn Huệ trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa.

Công nghệ Mapping được sử dụng

Đường hoa năm nay cũng sẽ sử dụng công nghệ Mapping ánh sáng và thực tế ảo (AR) trên nền tảng TikTok, hiệu ứng hình ảnh 3D, âm thanh sống động, thể hiện sự kết nối giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

"Nhất mã thong dong"

Ngoài sắc hoa rực rỡ, Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 còn kết hợp với không gian mở của Đường sách Tết, không gian ẩm thực phong phú, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lân sư rồng, ca múa nhạc đón chào năm mới...

THÚY BÌNH