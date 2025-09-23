ECOVACS ROBOTICS đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP tại thị trường Việt Nam

ECOVACS ROBOTICS, thương hiệu hàng đầu thế giới về robot dịch vụ, vừa tổ chức sự kiện “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play” và ra mắt sản phẩm mới của hãng này tại Việt Nam.

ECOVACS x Đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam Sơn Tùng M-TP: Cùng biến không gian sống trở thành một sân khấu tỏa sáng

Qua sự kiện này, hãng cũng giới thiệu bộ đôi robot hút bụi và lau nhà thuộc phân khúc cao cấp: DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni với hiệu năng vượt trội và các tính năng thông minh, bộ đôi sản phẩm hứa hẹn mang đến những đột phá vượt ngoài mong đợi.

Sự kiện ra mắt DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni đồng thời khởi động hành trình hợp tác của ngành hàng Robot hút bụi thông minh cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP tại Việt Nam.

ECOVACS một lần nữa khẳng định cam kết của mình, trong việc cung cấp những giải pháp công nghệ toàn diện, thông minh và tiên phong, để mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều trở nên khác biệt và dẫn đầu. Công nghệ PowerBoost đột phá trên DEEBOT X11 OmniCyclone mang đến trải nghiệm làm sạch vượt trội với các đợt nạp năng lượng siêu nhanh, giúp thiết bị vận hành mượt mà, không ngừng nghỉ.

Nhờ vào thuật toán tự tối ưu thông minh, robot có thể ưu tiên hoàn thành toàn bộ không gian một cách linh hoạt bằng cách tự động phân bổ nguồn pin. Trong mỗi chu kỳ giặt con lăn thông thường, PowerBoost sẽ giúp robot khôi phục 6% pin chỉ trong 3 phút, giảm thiểu thời gian chờ.

Tương tự, model DEEBOT X11 Pro Omni cũng được trang bị PowerBoost, cho khả năng vận hành liên tục và duy trì hiệu suất ổn định trên diện tích rộng, tái định nghĩa chuẩn mực robot hút bụi hiện đại.

Với áp lực con lăn lên đến 3800Pa, OZMO ROLLER 2.0 trên bộ đôi DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni có khả năng làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên sàn hiệu quả hơn gấp 16 lần so với các hệ thống lau kép truyền thống. Hệ thống vòi phun bơm nước liên tục giữ cho khăn lau luôn sạch sẽ, ngăn mùi và đảm bảo vệ sinh suốt quá trình vận hành.

Ở tốc độ quay 200 vòng/phút, con lăn được giặt tới 200 lần mỗi phút, mang lại bề mặt sàn sáng bóng không vệt bẩn, không để lại nước dơ. Nhờ công thức đậm đặc từ Double-Effect Clean Solutions và con lăn làm từ sợi nylon mật độ cao, DEEBOT có thể loại bỏ cả những vết bẩn cứng đầu nhất, nhưng vẫn nhẹ nhàng với bề mặt sàn.

Công nghệ hút tăng cường lưu lượng khí BLAST đã định nghĩa lại khả năng hút của DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni. Động cơ mô-men xoắn cao 100W kết hợp với cánh quạt lớn hơn 45% giúp tối ưu luồng khí và lực hút.

Được hỗ trợ bởi pin EV-Grade có tuổi thọ gấp 2.4 lần pin thông thường, hệ thống BLAST đạt lưu lượng khí lên tới 18L/s và lực hút 19.500Pa. Kết quả mang lại khả năng làm sạch tăng vượt bậc với 140% hút bụi mịn, 262% loại bỏ tóc trên thảm, và 100% thu gom rác lớn trên mọi bề mặt từ sàn cứng đến thảm dày.

Công nghệ AI Stain Detection 2.0 cho phép DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại và mức độ vết bẩn. Đối với các vết bẩn nhẹ, robot sẽ làm sạch nhanh lần thứ hai. Với những vết bẩn cứng đầu, robot sẽ tự động kích hoạt Chế độ Lau Sâu (Deep Re-mop), thực hiện hai lượt lau chéo và xả nước mạnh hơn để loại bỏ vết bẩn triệt để và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo trên sàn nhà.

ECOVACS đã tiên phong tích hợp công nghệ PureCyclone 2.0 Auto-Empty vào trạm OMNI của DEEBOT X11 OmniCyclone. Đây là công nghệ tách bụi lốc xoáy hai tầng mạnh mẽ, giúp duy trì lực hút ổn định trong suốt chu trình làm sạch. Với thiết kế trạm sạc không túi rác, DEEBOT X11 OmniCyclone không chỉ thân thiện hơn với môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Hộp bụi dung tích lớn 1.6L cho phép robot hoạt động lên đến 48 ngày mà không cần bảo trì, giúp người dùng tiết kiệm đến 25 túi rác trong vòng 5 năm, mang lại trải nghiệm làm sạch tiện lợi và bền vững.

Khá thú vị, DEEBOT X11 Series sở hữu hệ thống leo dốc cơ khí 4 bánh TruePass sử dụng cơ chế leo dốc cơ khí tiên tiến, giúp robot vượt qua hầu hết các ngưỡng, bậc cửa trong nhà. Khi gặp chướng ngại vật cao, robot sẽ lập tức kích hoạt hai bánh xe phụ trợ nâng đỡ, với răng bám cao su mềm, bám chặt mặt sàn, nâng khả năng vượt chướng ngại vật lên tới 2,4cm cho ngưỡng đơn và 4cm cho 2 ngưỡng liên tiếp.

Dựa trên mô hình học sâu VLM, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sử dụng mạng nơ-ron AI để thực hiện việc nhận diện và phân tích hình dạng vật thể một cách chính xác và nhanh chóng. Công nghệ này được tăng cường bởi cảm biến ánh sáng có cấu trúc phía trước, kết hợp với TruEdge 3D Edge Sensor, cho phép robot di chuyển sát các vật cản và làm sạch hiệu quả ở các khu vực mép.

Đặc biệt, khả năng lập lộ trình theo thời gian thực giúp bộ đôi robot ngay lập tức phát hiện và thích nghi với những thay đổi bất ngờ trong môi trường (như sự di chuyển của con người hoặc thú cưng), từ đó đảm bảo quá trình làm sạch luôn an toàn, chính xác và không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni được phân phối chính hãng độc quyền tại Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long với bán lẻ đề xuất dành cho các sản phẩm cụ thể như sau: DEEBOT X11 OmniCyclone: 26.000.000 đồng và DEEBOT X11 Pro Omni: 24.990.000 đồng.

KIM THANH