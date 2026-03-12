HONOR X8d dẫn dắt xu hướng smartphone mỏng nhưng... phải khỏe

Dự báo HONOR X8d sẽ dẫn dắt xu hướng smartphone mỏng nhưng khỏe vì hãng này đã đưa viên pin 7.000 mAh trong thân máy mỏng 7,5 mm và chỉ nặng 188g cùng thiết kế trẻ trung, nhiều tính năng AI và độ bền vượt trội…

HONOR X8d với phụ kiện gồm bộ sạc cho thiết bị

Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, kết hợp công nghệ RAM Turbo (mở rộng 8 GB RAM vật lý lên tương đương 16 GB)… cho hiệu suất đa nhiệm mượt mà.

Về khả năng chụp ảnh, HONOR X8d sở hữu camera AI độ phân giải 108 MP cùng zoom 3x, tích hợp các tính năng chỉnh sửa thông minh như AI Eraser (xóa vật thể AI), AI Cutout (tách nền AI), Eye Fix (sửa nhắm mắt AI) và AI Upscale (nâng cấp ảnh AI).

Một trong những trang bị đáng giá trên Honor X8d nằm ở màn hình AMOLED. So với nhiều đối thủ chỉ sở hữu màn hình LCD, điểm cộng dễ nhận thấy nhất là các phần viền màn hình được làm mỏng đều ở các cạnh. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm thị giác tốt hơn, mà còn giúp cho thiết kế tổng thể của máy trở nên cao cấp hơn.

Màn hình có kích thước 6,77inch, hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu, tần số quét 120Hz cùng độ sáng HDR tối đa 3.000 nits. Chất lượng hiển thị của máy khá tốt khi xét trong phân khúc phổ thông, màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng và màu đen sâu. Màn hình này cũng hỗ trợ công nghệ khử nháy PWM Dimming 3.840Hz, giảm ánh sáng xanh giúp hạn chế mỏi mắt khi sử dụng.

HONOR X8d còn tích hợp Nút AI thông minh 2.0 vật lý, cho phép truy cập nhanh vào các ứng dụng và công cụ AI tiện lợi và đây chính là sự mới mẻ về thiết kế trên sản phẩm này. Loạt tính năng AI đáng chú ý bao gồm: AI Memory: Vuốt ba ngón tay để lưu nhanh nội dung quan trọng trên màn hình. AI Settings Agent: Trợ lý thông minh giúp tìm và điều chỉnh cài đặt qua giọng nói hoặc văn bản, đặc biệt hữu ích cho người dùng lớn tuổi. Với người dùng là học sinh, sinh viên, việc sử dụng AI trên thiết bị này cũng dễ dàng qua AI dịch thuật, AI ghi chú, tóm tắt nội dung và tạo phụ đề tự động…

Qua thực tế sử dụng, HONOR X8d còn gây ấn tượng mạnh với khả năng chống chịu với khả năng chịu va đập ở độ cao lên tới 2 mét mà máy vẫn còn nguyên vẹn. Thiết bị còn được trang bị chuẩn kháng nước IP65, giúp người dùng an tâm trong nhiều tình huống tiếp xúc với nước. Hài lòng hơn là công nghệ Wet-Hand Touch Enhancement (cảm ứng tay ướt), cho phép thao tác màn hình mượt mà trên màn hình.

HONOR X8d còn tạo chú ý với thiết kế trẻ trung, năng động, mặt lưng hoàn thiện tinh tế, khung viền mỏng và các tùy chọn màu sắc hiện đại… nên đây là sản phẩm được đánh giá sẽ dẫn dắt xu hướng smartphone mỏng nhưng khỏe ở phân khúc dưới 10 triệu đồng.

KIM THANH