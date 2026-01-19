EU triệu tập cuộc họp khẩn về Greenland

Theo tờ Political, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa quyết định triệu tập hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về tình hình liên quan đến Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu.

Đảo Greenland. Ảnh: XINHUA

Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 22-1, tại Brussels, Bỉ. Hội nghị sẽ tập trung tìm kiếm đồng thuận chung trong cách tiếp cận vấn đề Greenland, đồng thời xác định các bước đi phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược, chủ quyền của các quốc gia thành viên và duy trì ổn định trong quan hệ với Mỹ.

Ngày 18-1, EU cũng đã triệu tập cuộc họp đại sứ khẩn cấp để thảo luận về cảnh báo áp thuế của Tổng thống Donald Trump. Dù vẫn ưu tiên thuyết phục Washington thông qua đối thoại, EU đã chuẩn bị sẵn phương án trả đũa bằng cách kích hoạt gói thuế quan trị giá 93 tỷ EUR (108 tỷ USD) lên hàng hóa Mỹ, vốn được tạm hoãn từ tháng 7-2025.

Trong khi đó, theo Đài truyền hình CBC, Thủ tướng Canada Mark Carney đang cân nhắc việc gửi quân đến Greenland để tham gia các cuộc tập trận quân sự cùng các đồng minh NATO. Hiện một lực lượng thuộc Không quân Hoàng gia Canada đã tham gia cuộc tập trận định kỳ của Bộ chỉ huy quân sự chung của Mỹ và Canada (NORAD) tại Greenland.

Hôm 17-1, Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế 10% từ tháng 2-2026 đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan; mức thuế này sau đó sẽ tăng lên 25% và được duy trì cho tới khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua Greenland.

PHƯƠNG NAM