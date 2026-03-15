Loa di động soundcore Boom Go 3i với thiết kế siêu di động và bền bỉ

Soundcore, thương hiệu âm thanh lớn thứ 3 toàn cầu của tập đoàn Anker Innovations đã giới thiệu loa Bluetooth di động soundcore Boom Go 3i với chất âm bùng nổ và đề cao tính tiện dụng với thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay…

Loa soundcore Boom Go 3i với các màu sắc trẻ trung.

Cực kỳ nhỏ gọn nhưng Anker soundcore Boom Go 3i sở hữu công suất đến 15W, gấp đôi các sản phẩm cùng phân khúc2, với âm lượng tối đa 92dB, đủ để tạo nên bầu không khí sôi động cho chuyến dã ngoại hay một buổi tụ họp nhỏ cùng bạn bè.

Loa còn nổi bật với kết nối Bluetooth 6.0 mới nhất cho kết nối nhanh và ổn định, công nghệ BassUp 2.0 giúp tăng cường dải trầm, mang lại âm bass chắc khỏe. Đặc biệt âm nhạc thêm sẽ “chill” với tính năng ghép cặp vô hạn loa, Boom Go 3i thành hệ thống stereo hoàn chỉnh.

Sản phẩm này đạt chuẩn IP68 về khả năng chống nước và chống bụi cao nhất, có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau, từ bãi biển, hồ bơi đến những chuyến trekking nhiều thử thách. Loa cũng có khả năng chịu rơi từ độ cao khoảng 1 mét, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong mọi hoàn cảnh.

Boom Go 3i bền bỉ không chỉ trong thiết kế mà còn thể hiện ở thời lượng pin lên tới 24 giờ. Mẫu loa di động tới từ Anker đơn giản là luôn sẵn sàng năng lượng cho những dịp giải khuây cuối tuần. Nó còn có thể hoạt động như một pin dự phòng, giúp sạc điện thoại trong những tình huống cấp thiết, một tính năng đặc biệt hữu ích trong hoạt động ngoài trời và những chuyến trekking.

Vui vẻ hơn, Boom Go 3i tích hợp hệ thống LED đồng bộ theo nhạc với nhiều chế độ ánh sáng khác nhau, góp phần tăng thêm sự sống động cho những bữa tiệc tối. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng trực tiếp trên ứng dụng soundcore để phù hợp với từng không gian và cảm xúc.

Anker soundcore Boom Go 3i mở bán từ ngày 11-3, với giá 1.690.000 đồng với bốn tùy chọn màu sắc: đen, be, hồng và xanh dương… và ưu đãi trong 10 ngày đầu mở bán, chỉ từ 1.290.000 đồng.

KIM THANH