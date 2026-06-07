Kinh tế

EVN hết lỗ lũy kế hợp nhất, công ty mẹ còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng

SGGPO

Sau nhiều năm chịu áp lực tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xóa hết lỗ lũy kế hợp nhất trong năm 2025. Tuy nhiên, Công ty mẹ - EVN vẫn còn lỗ lũy kế hơn 5.600 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

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Trụ sở EVN tại Hà Nội. Ảnh: BẮC HẢI

Theo báo cáo, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt gần 645.700 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất của toàn tập đoàn đạt hơn 50.500 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6 lần năm 2024. Kết quả này giúp EVN xóa hết lỗ lũy kế ở cấp hợp nhất.

Riêng Công ty mẹ - EVN ghi nhận lợi nhuận khoảng 39.000 tỷ đồng trong năm 2025. Nhờ đó, số lỗ lũy kế của công ty mẹ giảm xuống còn hơn 5.600 tỷ đồng.

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Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của EVN đạt hơn 783.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với đầu năm. EVN cũng tiếp tục đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 và nhiều tuyến đường dây 500kV.

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Từ khóa

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sản xuất kinh doanh điện tài chính EVN lỗ lũy kế EVN

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