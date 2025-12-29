EVN tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dù đối mặt nhiều khó khăn, EVN vẫn bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi và đạt nhiều kết quả nổi bật trong đầu tư xây dựng hạ tầng điện.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung; đại diện các vụ thuộc Văn phòng Chính phủ; các cục thuộc Bộ Công thương, Bộ Tài chính; Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO); lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc.

Về phía EVN có Chủ tịch HĐTV Đặng Hoàng An; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hữu Tuấn; Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn; các thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc EVN cùng lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị thành viên.

Bảo đảm điện an toàn, ổn định

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, EVN đã bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm nhập khẩu) đạt khoảng 87.600MW, tăng 6.400MW so với năm 2024. Việt Nam hiện đứng thứ hai ASEAN về công suất nguồn. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 287,9 tỷ kWh.

Trong điều kiện nhu cầu điện tăng cao, EVN phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) trong điều hành hệ thống, điều tiết hồ chứa, bảo đảm nhiên liệu và nâng cao chất lượng vận hành.

Song song đó, công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng tiếp tục cải thiện, với 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 99,69%. EVN cũng hoàn thiện ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung toàn quốc.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu

Đột phá đầu tư hạ tầng điện

Năm 2025, công tác đầu tư xây dựng của EVN đạt giá trị giải ngân 125.778 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2024 – mức cao nhất trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

EVN đã khởi công nhiều dự án lớn như: Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái; hoàn thành các công trình trọng điểm như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, tuyến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho Côn Đảo – dài nhất Đông Nam Á; đốt dầu tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Trong năm, EVN và các đơn vị khởi công 215 công trình và hoàn thành đóng điện 260 công trình từ 110kV đến 500kV, bổ sung khoảng 27.000MVA công suất và gần 3.900km đường dây.

EVN tiếp tục cấp điện cho vùng sâu, vùng xa tại nhiều tỉnh như Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, An Giang, Quảng Trị, với hơn 5.000 hộ dân được cấp điện mới. Tập đoàn cũng triển khai dự án cấp điện cho 129 thôn, bản chưa có điện tại miền Bắc và miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tính đến cuối năm 2025, 100% xã trên cả nước có điện, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,85% (nông thôn đạt 99,77%).

Sản xuất kinh doanh có lãi, đẩy mạnh đổi mới

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị và điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN có lãi, vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Tổng số nộp ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 26.351 tỷ đồng.

EVN đã hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của đơn vị cơ sở. Công tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng, kết nối dữ liệu quốc gia, hỗ trợ phổ cập hạ tầng số và xóa vùng lõm điện.

Nhiều hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Điện lực được tổ chức thành công trong năm 2025

Trong năm, toàn EVN có hơn 60 sáng kiến cấp tập đoàn, trên 1.500 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVN cũng tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 146,5 tỷ đồng trong năm 2025. Các lĩnh vực như tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, đào tạo nhân lực, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa lưới điện Ngày 29-12, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, EVNHCMC đang cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng trên toàn TPHCM, trong đó 91,49% là khách hàng sinh hoạt, còn 8,51% thuộc nhóm ngoài mục đích sinh hoạt. Sản lượng điện dự kiến trong năm 2025 đạt khoảng 43,4 tỷ kWh, cho thấy nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao. Riêng khu vực phía bắc và đông bắc thành phố có khoảng 0,64 triệu khách hàng, với 89,76% thuộc nhóm sinh hoạt và 10,24% thuộc nhóm ngoài sinh hoạt, dự kiến tiêu thụ khoảng 9,1 tỷ kWh điện trong năm 2025. EVNHCMC cũng đang đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa lưới điện. Đến năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu tự động hóa hoàn toàn lưới điện trung thế; đến năm 2029, toàn bộ lưới điện sẽ được chuẩn hóa, đồng bộ toàn diện về kết cấu và kỹ thuật. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo EVNHCMC, đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025 Trong đầu tư hạ tầng, ở cấp điện áp 220 kV, EVNHCMC dự kiến đóng điện 3 công trình trạm mới gồm Tân Định 2, Lai Uyên và Bình Mỹ, với tổng công suất 1.000 MVA. Ở cấp 110 kV, doanh nghiệp khởi công 6 công trình, trong đó có 4 trạm mới tương ứng tăng thêm 6 máy 63 MVA (tổng công suất 378 MVA) và 2 công trình đường dây với tổng chiều dài tăng thêm 54,20km. Từ tháng 10 đến tháng 12-2025, EVN triển khai thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần, ghi nhận bước đầu làm thay đổi hành vi sử dụng điện của khách hàng, giảm công suất đỉnh, kéo dài thời gian sử dụng điện hợp lý... Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho hay đơn vị đang tập trung đầu tư mạnh đường truyền tải 110–220 kV cho 2 địa bàn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố và bảo đảm lưới điện vận hành thông suốt. Công tác kiểm tra an toàn trạm biến áp được EVNHCMC thực hiện thường xuyên Ngoài tổng đài, người dân có thể sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng để nhận thông tin cập nhật thường xuyên, hoặc liên hệ qua kênh của các công ty điện lực quản lý địa bàn. “Chúng tôi sẽ chấn chỉnh tình trạng cúp hoặc hủy cúp điện nhưng không thông báo kịp thời, bảo đảm các đơn vị sản xuất không bị động. Ngành điện sẽ tiếp tục tìm thêm các hình thức truyền thông hiệu quả để thông tin đến khách hàng nhanh nhất”, ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh. THI HỒNG

PHÚC HẬU