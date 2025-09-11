An toàn - Tiết kiệm điện

EVNHCMC trao học bổng “Cùng em đến trường” năm 2025

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng đỡ đầu “EVNHCMC cùng em đến trường” năm 2025 tại Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC và đại diện Công đoàn EVNHCMC trao học bổng đỡ đầu cho học sinh tại buổi lễ
Theo đó, 35 học sinh đã được EVNHCMC trao học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 250.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của Tổng công ty trong chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đánh giá, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm đồng hành, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên tinh thần để các em yên tâm học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thông qua đó, EVNHCMC khẳng định vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chăm lo, sẻ chia cùng cộng đồng. “Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNHCMC luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Chúng tôi hy vọng những suất học bổng và sự đồng hành lâu dài sẽ giúp các em học sinh vững tin hơn trên con đường học tập, vượt qua khó khăn để vươn tới tương lai tốt đẹp”, ông Nguyễn Thanh Nhã nói.

Trước đó, năm 2021, EVNHCMC đã có biên bản thỏa thuận với Sở LĐ-TBXH (cũ) về việc thực hiện bảo trợ trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, EVNHCMC đã nhận bảo trợ, đỡ đầu 35 em học sinh mồ côi cha/mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp tử vong do Covid-19. Mỗi học sinh được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng (24 triệu đồng/ năm) từ tháng 10-2021 đến khi đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm là 750 triệu đồng và đến hết chương trình là 7 tỷ đồng.

SONG GIANG

