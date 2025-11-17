FE CREDIT ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh vùng bão lũ

Ngày 17-11, đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) đã trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các trường học và học sinh tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ trong năm 2025.

Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương (áo trắng) tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ trường học và học sinh bị ảnh hưởng bão, lũ năm 2025. Ảnh: VIỆT NGA

Khoản hỗ trợ này sẽ được dùng để trang bị sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đặc biệt sau đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm góp phần giúp các em khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để sớm quay lại trường lớp.

Nhiều năm qua, FE CREDIT đã tích cực tham gia cùng Báo SGGP trong các hoạt động xã hội, đặc biệt chú trọng hỗ trợ đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng mà còn là minh chứng cho sự gắn bó, tin tưởng của đội ngũ lãnh đạo và tập thể nhân viên FE CREDIT với các chương trình thiện nguyện của báo SGGP.

Đại diện FE CREDIT trao bảng tượng trưng ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ trường học và học sinh vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: VIỆT NGA

Tiếp nhận đóng góp từ FE CREDIT, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước nghĩa cử nhân văn và sự tin tưởng đồng hành của doanh nghiệp. Bà cho biết, toàn bộ số tiền trên báo SGGP sẽ trực tiếp cùng đại diện FE CREDIT trao đến các trường tiểu học thuộc xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Hồng Sương cũng chia sẻ về những kết quả nổi bật của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ FE CREDIT trong các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

VIỆT NGA