Ngày 9-1, chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức, đã đến với học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Vượt qua đoạn đường đèo hiểm trở, đoàn công tác của Báo SGGP do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, dẫn đầu đã đưa chương trình "Áo ấm đến trường" đến với học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú (PTDTBT) THCS Thạch Lâm. Cùng tham dự có đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo UBND xã Quảng Lâm.

Cao Bằng là tỉnh có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định (6.700,4km2, chỉ đạt 83,8% tiêu chuẩn) nhưng không thực hiện sắp xếp vì có đường biên giới quốc gia rất dài (trên 333 km), địa hình núi cao hiểm trở, với gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Học sinh ở các xã biên giới đi học rất gian nan, vất vả.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao hỗ trợ cho nhà trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Cô Hà Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Thạch Lâm cho biết, trường có tổng 693 học sinh, trong đó có 668 em học sinh là người dân tộc Mông, 24 em dân tộc Tày và 1 em dân tộc Nùng. Hầu hết học sinh là con em hộ nghèo và cận nghèo. Trường có 16 phòng, chỉ có 1 nhà vệ sinh dùng chung cho học sinh toàn trường, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Nhà trường mong được trang bị thêm máy lọc nước công nghiệp, cải tạo, sửa chữa 2 nhà kho thành 2 phòng ở cho học sinh…

Chương trình “Áo ấm đến trường” đến với học sinh tỉnh Cao Bằng. Video: HÀ NGUYỄN

Trò chuyện với chúng tôi, cô Hà Thị Thuẫn, dân tộc Tày, giáo viên Ngữ văn của trường chia sẻ, nhà cô ở tận xã Quảng Yên, cách trường hơn 200km. Cô về trường dạy được hơn 4 năm, 2 con nhỏ gửi bà nội ở quê chăm sóc. Gia đình mỗi người một nơi, nhưng vì sự nghiệp dạy học, cô sẽ gắn bó lâu dài ở đây. Học sinh chủ yếu là người Mông, sống trên núi cao, để vận động được các em xuống trường học đã là cả một hành trình.

Học sinh háo hức tham gia chương trình "Áo ấm đến trường". Ảnh: QUANG PHÚC

Dù rất thiếu thốn, cô và trò vẫn quyết tâm chinh phục con chữ. Nhiều học sinh vẫn chưa nói rành tiếng Việt nên việc học tập không tránh khỏi khó khăn. "Khi nhìn vào những đôi mắt háo hức, những đôi chân trần trong giá rét, chiếc áo chẳng lành của nhiều em học sinh, các thầy cô đều động viên nhau cố gắng khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt”, cô Thuẫn chia sẻ.

Em Vừ Thị Anh, học sinh lớp 9A kể: "Nhà có 3 chị em, vì điều kiện kinh tế gia đình nên mẹ đưa 2 em nhỏ đi Bắc Giang ở để làm công nhân, còn em Vừ Thị Anh ở nhà với bà ngoại. Hàng ngày em đi bộ đến trường, dù xa nhưng em rất thích đi học”, Vừ Thị Anh nói.

Để giảm bớt những nhọc nhằn cho thầy và trò ở nơi địa đầu Tổ quốc, chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP dành tặng 238 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động cho nhà trường như: hỗ trợ trường tu bổ, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất 100 triệu đồng; cùng 400 chiếc áo ấm, 100 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và bà Dương Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm trao học bổng cho học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” chia sẻ, hơn 50 năm phát triển, Báo SGGP luôn thể hiện trách nhiệm của một cơ quan báo Đảng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên luôn được chú trọng, tiếp nối qua các thế hệ những người làm Báo SGGP.

Năm 2023, để hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2025), Báo SGGP đã phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” nhằm chia sẻ, hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh với mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập. Sau gần 3 năm triển khai, Báo SGGP đã vận động được 32 tỷ đồng để triển khai chương trình tại 33 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành phố, góp phần giúp nhiều ngôi trường vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời tiếp sức để các em học sinh tiếp tục theo đuổi con chữ.

Hiệu trưởng nhà trường trao thư cảm ơn cho Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp nối hành trình đó, “Áo ấm đến trường” ra đời không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn mang theo sứ mệnh nhân văn mà Báo SGGP đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua. Chương trình mang tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin đến với học sinh trên khắp mọi miền đất nước.

“Báo SGGP hy vọng trong thời tiết giá rét này, món quà của Báo SGGP sẽ kịp thời sưởi ấm hơn cho các em, để học sinh ở Quảng Lâm vượt qua những cơn gió lạnh, vượt khó học giỏi, trở thành con ngoan trò giỏi”, bà Bùi Thị Hồng Sương nhắn gửi.

Bà Dương Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng phát biểu cảm ơn Báo SGGP. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, xã có trên 16.000 người dân, trên 5.000 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm trên 70%. Người dân chủ yếu hoạt động thuần nông, tự cung tự cấp, do đó đời sống của người dân rất khó khăn, thiếu thốn, các em học sinh vì thế rất vất vả. Những ngày giáp tết, nỗi lo về cái ăn, cái mặc, cái lạnh luôn hiện hữu trong từng gia đình, do đó sự xuất hiện của Báo SGGP và chương trình là rất kịp thời, cần thiết. “Những suất học bổng, những chiếc áo ấm sẽ sưởi ấm các em, giúp cho gia đình các em chuẩn bị cho cái tết đầy đủ hơn. Đó thực sự là món quà nghĩa tình của Báo SGGP đến với nhân dân, học sinh Quảng Lâm”, bà Dương Thị Hoa nhấn mạnh.

>> Một số hình ảnh trong chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

LÂM NGUYÊN