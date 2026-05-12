COSMOPRPF CBE ASEAN 2026 - Nơi hội tụ của các hãng thời trang nổi tiếng

Ngày 12-5, tại TPHCM, Công ty Informa Markets Thái Lan tổ chức buổi họp báo giới thiệu triển lãm ngành làm đẹp. Sự kiện năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26 - 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok, Thái Lan.

Ông Touchapol Wongraksa, Giám đốc Informa Markets Thái Lan chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Theo Ban tổ chức, thị trường làm đẹp ASEAN đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 với doanh thu toàn ngành dự kiến vượt 34 tỷ USD, Thái Lan và Việt Nam đang nổi lên là những trung tâm sản xuất OEM/ODM quan trọng, tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên địa phương và tuân thủ Chỉ thị Mỹ phẩm ASEAN. COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2025 đã đón 23.000 khách tham quan đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp nối thành công này, COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok 2026 sẽ mở rộng quy mô thêm 50% với không gian triển lãm 2 tầng, quy tụ 2.500 đơn vị tham gia triển lãm, đồng thời thu hút khoảng 2.500 khách thương mại và nhà mua hàng.

Ông Touchapol Wongraksa, Giám đốc Informa Markets Thái Lan, cho biết, COSMOPROF CBE ASEAN 2026 không chỉ là một triển lãm thương mại, mà còn là nền tảng chiến lược kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng ngành làm đẹp. Thông qua việc quy tụ các doanh nghiệp chủ chốt, các nhà đổi mới sáng tạo và những chuyên gia dẫn dắt xu hướng, chúng tôi hướng đến thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường hợp tác và mở ra những cơ hội mới cho toàn khu vực ASEAN.

