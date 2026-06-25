FPT hợp tác với Microsoft thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á

Ngày 25-6, Tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đại diện FPT và Microsoft tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, FPT sẽ phối hợp chặt chẽ với Microsoft với vai trò là một doanh nghiệp tiên phong về AI (AI Frontier Company) đưa các Agentic AI vào quy trình làm việc cốt lõi. Đồng thời, FPT cũng sẽ được ưu tiên tiếp cận các công nghệ AI thế hệ mới của Microsoft để đồng hành thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên AI tạo sinh và Agentic AI.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng thiết kế lộ trình, thử nghiệm các năng lực AI mới nổi, phát triển các kiến trúc tham chiếu và các mô hình AI tiêu biểu có khả năng triển khai trên quy mô toàn doanh nghiệp qua đó rút ngắn thời gian từ thử nghiệm đến ứng dụng AI trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết: “Khi các doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang triển khai AI ở quy mô toàn doanh nghiệp, thách thức không phải là công nghệ mà là khả năng tạo ra giá trị kinh doanh thực tiễn. Thông qua việc tăng cường hợp tác với Microsoft, FPT đồng hành cùng doanh nghiệp ở mọi cấp độ trưởng thành AI theo khung đánh giá năng lực AI-Native 5 cấp độ CASAN, từ khám phá, nâng cao năng suất và năng lực của lực lượng lao động, đến tích hợp AI vào các quy trình cốt lõi và xây dựng mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên AI”.

Dịp này FPT và Microsoft cũng thiết lập mô hình hợp tác Pathfinder, cơ chế phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược tại thị trường châu Á. Thông qua cơ chế phối hợp chiến lược, đầu tư và quản trị chung, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI trên quy mô lớn, đồng thời nâng cao năng lực cho các đội ngũ lãnh đạo, kinh doanh và triển khai.

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong việc ứng dụng AI, nơi các tổ chức đã sẵn sàng mở rộng quy mô vượt ra ngoài các dự án thí điểm và tái thiết cách thức làm việc. Bằng cách kết hợp các nền tảng AI toàn cầu đáng tin cậy của Microsoft và thế mạnh kỹ thuật chuyên sâu của FPT, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc trên hành trình chuyển đổi này một cách an toàn, có trách nhiệm và mang lại tác động thực sự”, ông Mayank Wadhwa, Chủ tịch Microsoft ASEAN chia sẻ.

Hai bên cũng thống nhất cùng Việt Nam trong tham vọng trở thành quốc gia tiên phong về AI trong lĩnh vực công (AI Frontier Government), sẽ đồng kiến tạo tư duy dẫn dắt về AI, phát triển năng lực, xây dựng các khung giải pháp phù hợp với định hướng chính sách và phát triển hệ sinh thái AI…

BÁ TÂN