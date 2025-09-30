FPT nhận giải Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

Mới đây, tại sự kiện AI4VN 2025 với chủ đề “Vietnam in the Global AI Race – Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu”, Tập đoàn FPT giành 3 giải thưởng cho doanh nghiệp, giải pháp và cá nhân xuất sắc.

FPT được vinh danh tại AI4VN 2025

Theo đó, Công ty TNHH FPT Smart Cloud (Tập đoàn FPT) được trao giải Doanh nghiệp AI xuất sắc là hạng mục giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và khẳng định vị thế trên thị trường.

Nền tảng FPT AI Agents do Tập đoàn FPT phát triển đã xuất sắc lọt vào Top 3 Giải pháp AI xuất sắc nhất năm, khẳng định năng lực tiên phong của FPT trong việc kiến tạo các nền tảng AI “Make in Vietnam”, phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

AI Agents có thể đồng hành cùng con người trong nhiều nghiệp vụ, từ chăm sóc khách hàng, telesales, đào tạo nhân sự, quản lý tri thức đến vận hành nội bộ. Thực tế, nền tảng này đang xử lý trung bình hơn 17 triệu cuộc gọi mỗi tháng, giải quyết 98% yêu cầu khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng tới 20% doanh thu qua kênh telesales.

Bên cạnh đó, ông Bùi Duy Quốc Nghị, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm GenAI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, đã được vinh danh trong Top 5 Tài năng AI Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT mang đến gian hàng với chủ đề “Build your own AI”, giới thiệu hai trụ cột công nghệ chiến lược: Hạ tầng siêu tính toán FPT AI Factory và nền tảng FPT AI Agents, cho phép doanh nghiệp Việt Nam chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp AI theo nhu cầu riêng. Đây là hệ sinh thái toàn diện gồm ba lớp: Hạ tầng – Nền tảng – Giải pháp, giúp các doanh nghiệp, tổ chức rút ngắn thời gian phát triển, tối ưu chi phí và bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.

FPT AI Factory là trung tâm siêu tính toán được vận hành bằng hàng nghìn chip xử lý NVIDIA H100/H200. Hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản đã được xếp hạng trong Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, trong đó FPT AI Factory Việt Nam đứng thứ 38. Nền tảng này giúp các tổ chức và doanh nghiệp rút ngắn quá trình huấn luyện mô hình từ vài tuần xuống còn vài ngày, đồng thời hỗ trợ mở rộng ứng dụng ở quy mô quốc gia.

Bên cạnh đó, AI Factory còn tích hợp các công cụ như FPT AI Infrastructure (nền tảng GPU cloud), FPT AI Studio (công cụ huấn luyện và tinh chỉnh mô hình), và FPT AI Inference (giải pháp tăng tốc triển khai mô hình), mang đến một “xưởng sản xuất AI” đúng nghĩa cho doanh nghiệp Việt.

Điểm đặc biệt của hệ sinh thái FPT nằm ở sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng và ứng dụng. Doanh nghiệp có thể vừa khai thác sức mạnh tính toán từ AI Factory để huấn luyện mô hình riêng, vừa triển khai ngay các ứng dụng AI Agents trong thực tiễn vận hành.

BÌNH LÂM