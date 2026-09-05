Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam vượt qua vòng sàng lọc điều kiện của hệ thống FTSE Global Equity Index Series (GEIS) và đủ điều kiện gia nhập FTSE Global All Cap Index vẫn được giữ nguyên.

FTSE Russell giữ nguyên danh sách cổ phiếu Việt Nam trong hệ thống chỉ số. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Rạng sáng 5-9 (giờ Việt Nam), FTSE Russell công bố tài liệu Hỏi đáp (FAQ) cập nhật về việc tái phân loại Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Theo đó, danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam vượt qua vòng sàng lọc của hệ thống FTSE Global Equity Index Series (GEIS) và đủ điều kiện gia nhập FTSE Global All Cap Index vẫn được giữ nguyên.

Trước đó, kết quả rà soát bán niên FTSE GEIS tháng 9-2026 công bố ngày 21-8, FTSE Russell cho biết danh mục có thể được điều chỉnh đến hết ngày 4-9 trước khi xác nhận kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, danh sách cổ phiếu Việt Nam không thay đổi.

Trong 27 cổ phiếu, VCB, VIC và VHM thuộc nhóm vốn hóa lớn (Large Cap); BID, HPG và VPB thuộc nhóm vốn hóa trung bình (Mid Cap). 21 mã còn lại thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (Small Cap), gồm: FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, STB, SHB, SSB, SSI, TCX, VCI, VJC, VNM, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VPS.

Từ ngày 21-9, khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, quá trình đưa danh mục cổ phiếu này vào FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn, kéo dài đến tháng 9-2027.

Trong đợt đầu tiên của kỳ rà soát tháng 9-2026, FTSE Russell sẽ áp dụng 10% tỷ trọng có thể đầu tư của cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số. Đến tháng 3-2027, bổ sung thêm 20%, nâng tỷ lệ tích lũy lên 30%. Hai đợt tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 6 và tháng 9-2027, lần lượt thêm 35%. Sau đợt cuối, hệ số đưa Việt Nam vào các chỉ số đạt 100%.

Theo ước tính của FTSE Russell, dựa trên giá đóng cửa ngày 21-8-2026 và danh mục dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-9, khi hoàn tất lộ trình, cổ phiếu Việt Nam sẽ chiếm khoảng 0,488% trong FTSE Emerging All Cap Index, 0,3089% trong FTSE Emerging Index, 0,0311% trong FTSE All-World Index và khoảng 0,049% trong FTSE Global All Cap Index.

Do đợt đầu chỉ áp dụng 10% tỷ trọng có thể đầu tư, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging Index dự kiến khoảng 0,031% và FTSE Emerging All Cap Index khoảng 0,049%. Các tỷ trọng này sẽ tăng dần qua các đợt và đạt lần lượt khoảng 0,309% và 0,488% khi quá trình đưa Việt Nam vào chỉ số hoàn tất vào tháng 9-2027.

NHUNG NGUYỄN