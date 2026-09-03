Phiên giao dịch đầu tháng 9, VN-Index quay đầu giảm, thị trường ảm đạm

Áp lực bán trở lại trên diện rộng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Dù đã thu hẹp đà giảm đáng kể trong phiên nhưng VN-Index vẫn quay đầu giảm sau 7 phiên tăng trước đó.

Sắc đỏ bao trùm thị trường trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9

Thị trường chứng khoán phiên đầu tiên của tháng 9 diễn biến ảm đạm khi dòng tiền vẫn chủ yếu đứng ngoài quan sát. VN-Index có thời điểm giảm gần 30 điểm, lùi sát mốc 1.800 điểm, trước khi bật tăng trở lại, thu hẹp mức giảm còn hơn 4 điểm vào cuối phiên nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup phục hồi. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn thị trường.

Khối ngoại cũng quay lại bán ròng mạnh trên sàn HOSE gần 952 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi mua ròng 4 phiên trước đó. Trong đó, 3 cổ phiếu ngân hàng là VCB, VPB và TCB bị bán ròng mạnh nhất.

Nhận định về thị trường ảm đạm sau một tháng tăng mạnh, chuyên gia Công ty chứng khoán VPBS cho biết, dù VN-Index đã vượt kháng cự 1.830 điểm nhưng dòng tiền vẫn chưa có sự quyết liệt, thị trường có thể cần thêm vài phiên để củng cố động lực.

Bà Lê Thị Hằng, Trưởng Phòng Kinh doanh VPBS cho rằng, VN-Index có phiên "rút chân" khá đẹp khi điều chỉnh từ vùng hỗ trợ MA10 và kiểm tra lại đường xu hướng (trendline) giảm giá từ đỉnh 1.933 điểm của tháng 5-2026 đến nay.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE sau 4 phiên mua ròng trước đó

“VN-Index đang trong xu hướng tăng có nền tảng kỹ thuật vững chắc, do đó nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ có thể mở ra cơ hội tăng tỷ trọng với mức giá tốt hơn thay vì mua đuổi trong các phiên tăng mạnh”, bà Hằng khuyến nghị.

Trong bối cảnh thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu dầu khí và hoá chất đi ngược thị trường: DPM tăng 5,91%, DCM tăng 5,67%, DGC tăng 4,42%; BSR tăng 1,13%, PVD tăng 1,04%, PVT tăng 1,24%...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3-9, VN-Index giảm 4,4 điểm (0,24%) còn 1.827,72 điểm với 93 mã tăng, 236 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,53 điểm, còn 282,24 điểm với 45 mã tăng, 82 mã giảm và 62 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.500 tỷ đồng, giảm 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ ở mức hơn 18.100 tỷ đồng, giảm 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN