Chứng khoán tháng 9: Tâm điểm nâng hạng và kỳ vọng đón dòng vốn ngoại

Sự kiện nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi của FTSE Russell vào ngày 21-9 được đánh giá là tâm điểm của thị trường trong tháng 9-2026.

Giao dịch tại Công ty Chứng khoán SSI. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

VN-Index hướng đến vùng 1.900 điểm

Trong tháng 8, VN-Index tăng 5,55% so với cuối tháng 7. Chốt phiên cuối tháng 8, VN-Index vượt vùng 1.790 - 1.800 điểm, xác nhận xu hướng tăng trong ngắn hạn. Các công ty chứng khoán (CTCK) đánh giá mục tiêu tiếp theo là vùng 1.860 - 1.865 điểm. Nếu vượt được vùng này, chỉ số có thể hướng tới 1.950 điểm.

Theo CTCK KBS, cấu trúc tăng của VN-Index được củng cố khi chỉ số hình thành “đáy sau cao hơn đáy trước” và bứt phá vùng 1.800 điểm. Kịch bản khả thi trong tháng 9 là VN-Index dao động quanh 1.800 - 1.870 điểm để kiểm định lại nền giá. Việc chinh phục đỉnh lịch sử 1.933 điểm nhiều khả năng cần thêm thời gian, có thể diễn ra sau khi dòng vốn từ quá trình nâng hạng chính thức giải ngân.

CTCK SHB (SHS) và CTCK Phú Hưng (PHS) cũng duy trì đánh giá tích cực, song lưu ý áp lực điều chỉnh khi chỉ số tiến vào các vùng kháng cự mạnh. SHS dự báo VN-Index hướng đến 1.850 - 1.900 điểm. PHS cho rằng chỉ số cần lần lượt vượt các vùng 1.840 - 1.860 và 1.880 - 1.900 điểm trước khi hướng tới đỉnh lịch sử 1.930 - 1.937 điểm.

“Việc FTSE Russell chính thức đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21-9 nên khả năng VN-Index quay lại vùng đỉnh 1.930 trong tháng 9 là khả thi. Tuy nhiên, đây vẫn là kịch bản tích cực chứ chưa phải kịch bản cơ sở. Sau 7 phiên tăng liên tiếp, khả năng thị trường rung lắc và kiểm định 1.800 - 1.820 là khá cao. Kịch bản cơ sở hợp lý hơn hiện nay vẫn là vùng 1.880 - 1.900”, bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trưởng Phòng Phân tích PHS nhận định.

Chứng khoán tiếp tục tăng sau kỳ nghỉ lễ Theo chuyên gia CTCK OCB (OCBS), kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 là khoảng nghỉ cần thiết để thị trường hấp thụ lượng cung chốt lời sau nhịp tăng nhanh. Khi giao dịch trở lại, xu hướng VN-Index vẫn tích cực nếu chỉ số duy trì trên 1.800 điểm và dòng tiền tiếp tục tập trung ở các nhóm dẫn dắt. Nhà đầu tư nên theo dõi các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, đồng thời chú ý cổ phiếu trụ thuộc công nghệ, đầu tư công và bán lẻ khi dòng tiền cải thiện. Sau nhịp hồi phục mạnh, nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có xu hướng tốt, bảo toàn lợi nhuận và tránh mua đuổi khi VN-Index tiến gần 1.840 - 1.850 điểm. Các phiên rung lắc có thể được tận dụng để cơ cấu danh mục, gia tăng tỷ trọng ở cổ phiếu có nền tảng tốt.

Dòng vốn FTSE có thể lên 4,28 tỷ USD

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể trong tháng 8, trong khi dòng vốn ngoại cũng có tín hiệu tích cực. Riêng tuần cuối tháng, khối ngoại mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng. Tính chung tháng 8, khối này bán ròng khoảng 1.369,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức bình quân khoảng 15.429 tỷ đồng/tháng trong 3 tháng trước đó.

Động thái này diễn ra khi FTSE Russell công bố danh mục liên quan đến Global Equity Index Series (GEIS), với đợt phân bổ đầu tiên dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-9 sắp tới.

FTSE Russell đã bổ sung 27 cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE Emerging. Trong đó, 6 cổ phiếu: VCB, VIC, VHM, BID, HPG và VPB được thêm vào cả FTSE All-World và FTSE All-Cap; 21 cổ phiếu còn lại được bổ sung vào FTSE All-Cap.

Theo CTCK VNDirect, tỷ trọng Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap được nâng lên khoảng 0,48% - 0,50%, từ 0,33% - 0,35% vào tháng 3-2026. Với tỷ trọng này, dòng vốn thụ động trong toàn bộ quá trình nâng hạng có thể đạt hơn 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn sẽ được giải ngân theo 4 đợt, bắt đầu từ ngày 21-9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027. Đợt đầu áp dụng 10% tỷ trọng mục tiêu, tương ứng khoảng 220 triệu USD, hơn 5.760 tỷ đồng.

Còn CTCK VPS ước tính tổng dòng vốn thụ động có thể lên gần 2,4 tỷ USD nếu tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap đạt khoảng 0,49%.

Trong khi đó, Bộ phận nghiên cứu CTCK SSI (SSI Research) đưa ra kịch bản tích cực hơn: nếu tỷ trọng Việt Nam trong rổ chỉ số mới nổi của FTSE tăng lên 0,95% vào tháng 9-2027, dòng vốn thụ động có thể đạt 4,28 tỷ USD. Khi đó, VIC có thể thu hút khoảng 1,34 tỷ USD, VHM 478,6 triệu USD, HPG 275,3 triệu USD, VPB 187,6 triệu USD và FPT 185,5 triệu USD.

Dù vậy, chuyên gia SSI Research lưu ý, đây chỉ là kịch bản minh họa. Mức tăng tỷ trọng thực tế còn phụ thuộc vào vốn hóa có thể đầu tư, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và những cải thiện về hạ tầng thị trường. Việc giải ngân theo nhiều giai đoạn được kỳ vọng giúp thị trường hấp thụ dòng vốn tốt hơn, đồng thời mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế, cải thiện thanh khoản và tăng vai trò của dòng vốn tổ chức.

Trong ngắn hạn, dòng tiền FTSE có thể trở thành lực đỡ đáng kể cho thị trường. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, áp lực chốt lời và điều chỉnh tại các vùng kháng cự cao vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, thay vì mua đuổi ở vùng giá cao.

5 cổ phiếu tiềm năng trong tháng 9-2026 Theo CTCK MB (MBS), thị trường có thể thuận lợi trong nửa đầu tháng 9 nhờ kỳ vọng nâng hạng, thanh khoản cải thiện và sự chú ý dành cho 27 cổ phiếu mới vào FTSE All-Cap. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng sau ngày 21-9. Trên cơ sở đó, MBS xây dựng danh mục Alpha tháng 9-2026 gồm 10 cổ phiếu, trong đó 5 cổ phiếu được đánh giá có tiềm năng tăng giá trên 30%. 5 cổ phiếu được MBS đánh giá có tiềm năng tăng giá trên 30% trong tháng 9-2026

NHUNG NGUYỄN