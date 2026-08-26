VN-Index vượt xa 1.800 điểm, cổ phiếu TCB tăng trần

Cổ phiếu TCB tăng trần sau thông tin Reuters cho biết nhà đầu tư nước ngoài đang đàm phán mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank, với giá trị thương vụ ước khoảng 2 tỷ USD.

Sắc xanh bao phủ bảng điện trong phiên giao dịch VN-Index vượt 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán phiên 26-8 giao dịch cầm chừng trước kỳ nghỉ lễ, nhưng VN-Index vẫn bứt phá, vượt mốc 1.800 điểm dù thanh khoản sụt giảm

Sắc xanh chiếm ưu thế, lan tỏa khắp các nhóm ngành. Nhóm cổ phiếu Blue-chips tăng mạnh: VIC, TCB, BCM, TCX, VCB, MBB, HDB, FPT… góp phần đưa VN-Index bật tăng gần 30 điểm.

Trong đó, cổ phiếu TCB (Techcombank) tăng trần lên 33.450 đồng/cổ phiếu, dư mua trần gần 5,56 triệu cổ phiếu nhưng trắng bên bán.

Diễn biến này của TCB diễn ra sau khi Reuters đưa tin 2 nhà đầu tư nước ngoài là BNP Paribas (Pháp) và KB Kookmin Bank (Hàn Quốc) đang đàm phán riêng rẽ để mua ít nhất 15% cổ phần TCB với tư cách nhà đầu tư chiến lược, trong thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Ngoài ra, cổ phiếu BCM (Becamex) tăng trần lên 44.450 đồng/cổ phiếu với dư mua giá trần hơn 620.000 cổ phiếu và trắng bên bán. BCM là một trong những cổ phiếu được thị trường kỳ vọng hưởng lợi từ việc cơ cấu lại vốn Nhà nước, sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định 40/2026 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn Nhà nước.

Thêm điểm cộng cho thị trường là khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 4 trên sàn HOSE với tổng giá trị hơn 233 tỷ đồng. Trong đó tập trung mua cổ phiếu FPT, TCB, PNJ, VIC...

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 29,91 điểm (1,67%) lên 1.821,32 điểm với 182 mã tăng, 125 mã giảm và 68 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,69 điểm (0,24%) còn 281,96 điểm với 79 mã tăng, 63 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.900 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.700 tỷ đồng, giảm 1.700 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN