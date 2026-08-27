Nasdaq sẵn sàng đồng hành cùng thị trường vốn Việt Nam sau nâng hạng

Sáng 27-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 26-8 (giờ địa phương), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó Chủ tịch Nasdaq tại New York.

Buổi làm việc giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq tại New York

Tại buổi làm việc với Nasdaq - một trong những sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chia sẻ về những bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các cải cách về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, việc Tổ chức FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời kỳ vọng tạo động lực để nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey đánh giá cao những kết quả thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được và chúc mừng Việt Nam về việc được nâng hạng. Ông nhận định Việt Nam là thị trường năng động, có nhiều tiềm năng thu hút nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế; đồng thời khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng UBCKNN trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên trao đổi các hướng hợp tác nhằm tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam – Hoa Kỳ, tập trung kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư và nhà đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch Nasdaq cho biết sẵn sàng phát huy mạng lưới và kinh nghiệm để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư và giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các phương thức huy động vốn phù hợp trên thị trường quốc tế.

Tháng 9-2023, UBCKNN và Nasdaq ký Ý định thư hợp tác tại New York, tập trung thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường vốn Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Từ đó, hai bên duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

NHUNG NGUYỄN