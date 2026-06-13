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Fulbright Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho 190 tân cử nhân khóa 2026

SGGPO

Sáng 13-6, Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức Lễ tốt nghiệp Chương trình cử nhân năm 2026 với chủ đề "Vững tin - Khai trí - Vươn khơi". Buổi lễ đánh dấu cột mốc trưởng thành của 190 tân cử nhân sau bốn năm học tập.

Fulbright Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho 190 tân cử nhân khóa 2026

Theo thông tin từ phía nhà trường, khóa 2026 là thế hệ sinh viên bước vào đại học năm 2022, thời điểm thế giới vẫn chịu tác động của đại dịch Covid-19. Sau 4 năm, các tân cử nhân tốt nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc và tạo ra giá trị.

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Đại diện Trường Đại học Fulbright Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân khóa 2026

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng sinh viên khóa 2026 là một thế hệ đặc biệt khi trưởng thành trong giai đoạn những biến động toàn cầu diễn ra liên tục. Những trải nghiệm vượt qua thử thách cùng niềm tin vào bản thân, cộng đồng và các giá trị tích cực sẽ là hành trang để các em tự tin bước vào tương lai.

Bên cạnh thành tích học tập, nhiều sinh viên của trường Đại học Fulbright Việt Nam đã thực hiện các dự án hướng đến phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Tiêu biểu là dự án Glavita với giải pháp vật liệu thay thế cát xây dựng từ thủy tinh tái chế và dự án AllStep phát triển thiết bị hỗ trợ tập đi cho người bại não.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và chuyển đổi số, trường Đại học Fulbright Việt Nam tiếp tục theo đuổi mô hình giáo dục khai phóng, chú trọng tư duy phản biện, khả năng học tập suốt đời và năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp. Theo khảo sát của trường, hơn 96% sinh viên Fulbright có việc làm hoặc tiếp tục học sau đại học trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

KIM HUYỀN

Từ khóa

Đinh Vũ Trang Ngân Đại học Fulbright Việt Nam Vượt qua thử thách Khai phóng Bại não Fulbright Tư duy phản biện Thành tích học tập Cử nhân Hành trang

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