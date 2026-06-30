Bên trong những không gian làm nên “chất riêng” tại Royal School

Với triết lý "Inspired to Grow - Truyền cảm hứng để phát triển", Royal School xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện, nơi mỗi không gian học tập được đầu tư để khơi nguồn cảm hứng, giúp học sinh phát triển cân bằng về học thuật, thể chất, kỹ năng và cảm xúc.

Không gian học tập là nơi khơi dậy sự tò mò, nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và truyền cảm hứng để mỗi học sinh phát triển theo năng lực riêng

Trong xu hướng giáo dục hiện đại, môi trường học tập trở thành yếu tố quan trọng góp phần định hình trải nghiệm, cảm xúc và sự phát triển của học sinh. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất tạo điều kiện để học sinh chủ động học tập, phát huy năng lực cá nhân và nuôi dưỡng niềm yêu thích đến trường mỗi ngày.

Không gian học tập khơi mở tư duy, nuôi dưỡng niềm vui học tập

Mỗi không gian học tập tại Royal School được thiết kế theo định hướng lấy học sinh làm trung tâm. Phòng học tận dụng ánh sáng tự nhiên, bố trí bàn ghế linh hoạt và tích hợp công nghệ hỗ trợ giảng dạy, tạo điều kiện để học sinh dễ dàng tương tác, làm việc nhóm và chủ động tham gia vào bài học.

Không gian lớp học được thiết kế mở, khuyến khích học sinh chủ động tương tác trong giờ học

Bên cạnh hệ thống phòng học, Royal School hoàn thiện các phòng chức năng như phòng thí nghiệm, STEM, Robotics, âm nhạc, mỹ thuật, thư viện... Mỗi không gian mang đến một trải nghiệm học tập khác nhau, giúp học sinh học thông qua thực hành và khám phá, từ đó phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tiết học STEM giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành

Việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy cũng góp phần giúp bài học trở nên trực quan, tăng tính tương tác giữa giáo viên và học sinh, đồng thời từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số.

Công nghệ được tích hợp trong lớp học, tăng tính tương tác và hỗ trợ học sinh chủ động tiếp cận kiến thức

Không gian âm nhạc, mỹ thuật tạo điều kiện để học sinh phát triển năng khiếu và cảm xúc

Không gian trải nghiệm nuôi dưỡng thể chất, cảm xúc và kỹ năng sống

Theo định hướng phát triển toàn diện, Royal School chú trọng xây dựng môi trường để học sinh được vận động, trải nghiệm và trưởng thành từ những hoạt động thực tế.

Nhà trường tiếp tục mở rộng hệ thống sân thể thao, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động như bóng đá, bóng rổ, pickleball cùng nhiều hoạt động thể thao khác, tạo điều kiện để học sinh hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực.

Học sinh tham gia giờ học thể chất

Không gian sân bóng và sân pickleball phục vụ đa dạng hoạt động rèn luyện

Bên cạnh các hoạt động thể chất, những trải nghiệm ngoại khóa và hoạt động tập thể cũng góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng thích ứng và xây dựng sự tự tin. Mỗi trải nghiệm đều trở thành một bài học về tinh thần trách nhiệm, sự kết nối và những giá trị quan trọng trong hành trình hình thành nhân cách.

Các hoạt động thể thao góp phần rèn luyện thể chất, kỹ năng hợp tác và tinh thần đồng đội cho học sinh

Hệ sinh thái giáo dục đồng bộ, nền tảng cho sự phát triển toàn diện

Bước vào năm học 2026-2027, Royal School tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và trải nghiệm ngày càng đa dạng của học sinh trong môi trường giáo dục song ngữ.

Chia sẻ về lý do lựa chọn trường, gia đình phụ huynh Văn Anh và Tú Vi cho biết: "Ngay từ lần đầu đến trường, gia đình đã ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại và nhiều không gian học tập, trải nghiệm dành cho học sinh. Khi đó, chúng tôi hình dung con sẽ được học tập trong một môi trường năng động, và thực tế đúng như những gì gia đình kỳ vọng”.

Gia đình phụ huynh Văn Anh - Tú Vi tại Royal School

Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại là đội ngũ giáo viên Việt Nam và quốc tế giàu kinh nghiệm, đồng hành cùng học sinh thông qua phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển năng lực cá nhân. Chương trình học được xây dựng theo định hướng cân bằng giữa kiến thức học thuật và kỹ năng thế kỷ 21.

Giáo viên đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động học tập

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường học tập, việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chương trình đào tạo không chỉ tạo nên một ngôi trường hiện đại mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi học sinh được phát triển toàn diện và sẵn sàng cho hành trình hội nhập quốc tế.