6 năm lan tỏa giá trị sống khỏe đến cộng đồng

Sáng 30-6, Câu lạc bộ (CLB) Thuốc và Sức khỏe Trường Đại học Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 6 năm thành lập (30-6-2020 – 30-6-2026), đánh dấu chặng đường phát triển từ một mô hình sinh viên tuyên truyền kiến thức sử dụng thuốc an toàn trở thành cầu nối đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội đến với cộng đồng.

Sau 6 năm hoạt động, CLB hiện có 125 thành viên. CLB triển khai nhiều chương trình tuyên truyền về sử dụng thuốc an toàn, chăm sóc sức khỏe học đường, phòng chống thuốc lá, phòng chống ma túy, chăm sóc người cao tuổi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên và các hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương khen thưởng cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi Tiếng Vang

Giai đoạn 2023-2025, CLB mở rộng địa bàn hoạt động đến nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai cùng các địa phương thuộc Bình Dương, Bình Phước và Bến Tre trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại diện doanh nghiệp tặng quà cho các thành viên có nhiều đóng góp cho CLB

Hàng ngàn học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế được tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe, sử dụng thuốc an toàn và các chương trình an sinh xã hội.

Những năm gần đây, CLB xây dựng nhiều mô hình mang dấu ấn riêng như "Nước và Sức khỏe", "Gói xôi 0 đồng", "Bữa ăn sáng nghĩa tình", trao tặng máy lọc nước cho cộng đồng, hỗ trợ xe lăn điện cho người khuyết tật và đồng hành cùng học sinh trong mùa thi.

Trong đó, chương trình "Bữa ăn sáng nghĩa tình" duy trì các suất ăn miễn phí dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các em trong quá trình học tập.

Lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương kỳ vọng Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe tiếp tục phát huy vai trò xung kích của sinh viên, lan tỏa hơn nữa các hoạt động vì cộng đồng

CLB xác định giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường xã hội hóa nguồn lực và xây dựng các mô hình bền vững, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống có ích và cống hiến vì cộng đồng.

Theo Giáo sư Cao Việt Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, giá trị lớn nhất mà Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe mang lại không chỉ nằm ở số lượng chương trình hay nguồn lực huy động được, mà còn ở sự trưởng thành của sinh viên thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu và thành viên CLB Thuốc và Sức khỏe chụp ảnh lưu niệm

Từ những trải nghiệm thực tiễn, sinh viên được rèn luyện kỹ năng, bồi đắp lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực toàn diện gắn với trách nhiệm xã hội của nhà trường.

Dịp này, lãnh đạo nhà trường đã khen thưởng cho các sinh viên đạt giải tại Cuộc thi Tiếng Vang; đại diện doanh nghiệp tặng quà cho các cá nhân thuộc CLB Thuốc và Sức khỏe có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và phục vụ cộng đồng.

TÂM TRANG