FWD Việt Nam ra mắt sản phẩm “FWD đầu tư đón đầu”

Chiều 10-4, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD đầu tư đón đầu”, bổ sung vào danh mục theo định hướng kết hợp bảo vệ và đầu tư.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm mới

“FWD đầu tư đón đầu” nổi bật với khả năng linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ, có thưởng định kỳ từ năm thứ ba và cho phép khách hàng chủ động xây dựng danh mục đầu tư theo khẩu vị rủi ro.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, cho biết sản phẩm mới góp phần đa dạng hóa danh mục, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hoạch định tài chính dài hạn. Doanh nghiệp cũng nâng cấp công cụ và quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn.

Theo đó, sản phẩm được phát triển theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới, nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu bảo vệ tài chính trước rủi ro và gia tăng tài sản.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam giới thiệu sản phẩm “FWD đầu tư đón đầu” tại lễ ra mắt

FWD Việt Nam cho biết, sản phẩm được xây dựng dựa trên nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng, hướng đến giải pháp linh hoạt, phù hợp xu hướng bảo hiểm nhân thọ hiện đại.

ĐÌNH DƯ