Galaxy Buds Core cho người dùng phổ thông

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã ra mắt Galaxy Buds Core, được thiết kế để mang đến trải nghiệm âm thanh tối ưu cho mọi người dùng… với giả cả phải chăng.

Galaxy Buds Core với hai lựa chọn màu sắc là đen và trắng

Sở hữu thiết kế One Body độc đáo, sản phẩm mang đến chất lượng âm thanh ổn định, được nâng cấp bởi công nghệ chống ồn chủ động (ANC), cùng thiết kế vừa vặn chắc chắn, thao tác điều khiển dễ dàng, cũng như khả năng kết nối liền mạch với mức giá phải chăng, mang lại trải nghiệm không dây đích thực cho mọi người dùng.

Galaxy Buds Core mang đến chất âm được tinh chỉnh tỉ mỉ, tái hiện sống động từng cung bậc cảm xúc của bản nhạc nhờ màng loa 6.5mm cho âm treble trong trẻo và âm bass mạnh mẽ, sâu lắng.

Sản phẩm này cung cấp trải nghiệm trò chuyện thoải mái với hệ thống 3 mic thu âm tiên tiến hoạt động cùng lúc để giọng nói luôn được truyền tải rõ ràng, chân thực. Với thời lượng pin lên đến 35 giờ, Galaxy Buds Core luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày.

Là một phần trong chiếc lược của Samsung nhằm giúp AI dễ tiếp cận hơn cho mọi người, người dùng có thể nâng cao trải nghiệm Galaxy AI của họ thông qua Galaxy Buds Core. Với sự hỗ trợ của tính năng Phiên Dịch Viên (Interpreter), người dùng có thể nghe bản dịch ngay lập tức mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cần đeo tai nghe và tiếp tục cuộc trò chuyện, Galaxy AI sẽ cung cấp bản dịch theo thời gian thực trong chế độ hội thoại.

Galaxy Buds Core cũng có thể dễ dàng được ghép nối và tìm kiếm. Tai nghe kết nối nhanh chóng với các thiết bị của người dùng, và tự động nhận diện nguồn phát và chuyển đổi mượt mà giữa điện thoại và máy tính bảng Galaxy với tính năng Auto Switch .

Buds Core mang đến hai tùy chọn màu sắc gồm đen và trắng với giá bán lẻ đề nghị là 1.190.000 đồng và khách hàng còn có thể nhận được ưu đãi mua kèm với các sản phẩm điện tử công nghệ với giá chỉ 990.000 đồng.

BÌNH LÂM