Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 10-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư khẳng định, thành công của Đại hội XIV là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là việc tích hợp 3 báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất, không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn, mà quan trọng hơn là thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao. Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc; bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới...

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao. Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

(Trân trọng mời bạn đọc xem toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt trên SGGP Online: sggp.org.vn).

Chiều 10-2, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn đối với các thế hệ cán bộ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đại biểu. Ảnh: TTXVN Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, các đồng chí dự buổi gặp mặt không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị, mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân và là người đảng viên, người công dân tốt ở nơi cư trú. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền “ngọn lửa cách mạng” cho thế hệ hôm nay và mai sau. Theo Tổng Bí thư, điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là tinh thần hành động đồng bộ, xuyên suốt, không đứt gãy, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan hoạch định chính sách đến đơn vị tổ chức thực hiện, từ cán bộ lãnh đạo đến đội ngũ thực thi công vụ, tất cả đều được đặt trong một chỉnh thể thống nhất. Tổng Bí thư trân trọng đề nghị các đồng chí tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiến kế để xây dựng lực lượng vũ trang ta thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TTXVN