Giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống các thế hệ đi trước dày công vun đắp

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, dù là ở TPHCM, Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu đều đặt những viên gạch nền quan trọng cho sự phát triển thành phố hôm nay, là tài sản tinh thần quý báu để các thế hệ cán bộ hiện nay tiếp tục học hỏi, kế thừa và phát huy.

Ngày 10-2, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Bính Ngọ 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và phát biểu chúc tết.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt “Mừng Đảng - Mừng Xuân” ﻿Bính Ngọ 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Dự họp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự còn có các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM; các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, đại diện các dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sĩ, lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn báo chí…

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi họp mặt là dịp để lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, thông tin đến các đại biểu về một số kết quả nổi bật của TPHCM đạt được trong năm 2025. Đồng thời, bày tỏ tình cảm của lãnh đạo thành phố đến các đại biểu vì những đóng góp trong năm qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chúc tết, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ, trân trọng được gặp mặt các đại biểu - những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho sự phát triển của thành phố và vùng đất Nam bộ thân yêu.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng gửi đến các đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khỏe bình an và hạnh phúc. Đồng thời, mong các đại biểu luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Đảng bộ và chính quyền, nhân dân TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, nghĩa tình và sáng tạo của thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, truyền thống đó được bồi đắp từ nhiều vùng đất, nhiều thế hệ, trong đó có Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu là những địa phương giàu truyền thống yêu nước, giàu tính cách mạng, giàu sự lao động và cống hiến.

Tất cả đã cùng TPHCM chia sẻ những khó khăn trong sự đồng hành phát triển, góp phần hình thành nên một không gian kinh tế xã hội năng động, gắn bó nghĩa tình của cả vùng Đông Nam bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Những dấu ấn các đồng chí đã để lại, dù là ở TPHCM, Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu đều đặt những viên gạch nền quan trọng cho sự phát triển hôm nay, là tài sản tinh thần quý báu để các thế hệ cán bộ hiện nay tiếp tục học hỏi, kế thừa và phát huy”, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa bản lề cho chặng đường phát triển mới, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, thành phố đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng không ít những thách thức.

Đồng chí Võ Văn Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong hành trình đó, TPHCM luôn trân trọng và mong tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu và đặc biệt là những lời nhắc nhở chân thành của các đại biểu để thế hệ hôm nay làm tròn hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi và chúc tết các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ, chính quyền TPHCM luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các đại biểu. Đồng thời tự nhắc phải giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm hỏi và chúc tết đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp đầu xuân mới, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đến các đại biểu luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục đồng hành, động viên và truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau, vì một TPHCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

