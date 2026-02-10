Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" 49 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Chiều 10-2, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 liệt sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn đọc điếu văn

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đọc điếu văn, ghi nhận những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ; khẳng định những chiến công thầm lặng và sự hy sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định sẽ mãi là ngọn lửa rực sáng trong trái tim người lính và nhân dân Thành phố mang tên Bác.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 49 liệt sĩ; đồng thời bày tỏ quyết tâm đoàn kết, thi đua “Rèn đức, luyện tài”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ 49 liệt sĩ lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết 49 liệt sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, không quê quán, không thân nhân, không hình ảnh lưu lại, là nỗi trăn trở của các hội viên Câu lạc bộ trong nhiều năm. Thay mặt hội viên Câu lạc bộ và thân nhân các liệt sĩ, ông gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TPHCM đối với công tác tưởng niệm, công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Ông Nguyễn Quốc Độ chia sẻ tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, trong vòng vây dày đặc của kẻ thù, trước bom đạn, tra tấn, truy lùng khốc liệt, các chiến sĩ biệt động vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Theo đồng chí, sự hy sinh cao cả và lòng trung thành tuyệt đối đã làm nên phẩm chất anh hùng, bất khuất, kiên trung của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, góp phần tạo nên tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” không chỉ là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân. TPHCM xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tri ân thiết thực.

Các đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Đồng chí Lê Quốc Phong trao Bằng "Tổ quốc ghi công" đến đại diện Câu lạc bộ

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng các đại biểu tham quan Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Bằng "Tổ quốc ghi công" của các liệt sĩ

Do 49 liệt sĩ hy sinh không có thân nhân, sau buổi lễ, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp Câu lạc bộ bố trí thờ tự tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi. Khi Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TPHCM hoàn thành, đơn vị sẽ tổ chức khánh thành và bố trí đặt Bằng “Tổ quốc ghi công” của 49 liệt sĩ tại nhà truyền thống, bảo đảm trang trọng.

THU HOÀI