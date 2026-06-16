Gần 500 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ sau 15 ngày triển khai

Theo Bộ Công thương, sau 15 ngày triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, lượng tiêu thụ nhiên liệu sinh học tiếp tục tăng, cho thấy thị trường đang từng bước thích ứng với lộ trình chuyển đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP chiều 16-6, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương, cho biết, từ ngày 1 đến hết ngày 15-6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 trên cả nước đạt khoảng 539 triệu lít.

Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 499,6 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng lượng tiêu thụ; xăng E5 đạt khoảng 39,4 triệu lít. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 33,3 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ trên cả nước trong 15 ngày qua.

Theo Bộ Công thương, nguồn cung xăng sinh học hiện cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp phân phối và hệ thống bán lẻ đã chủ động nguồn hàng, hoàn tất chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình.

Đến nay, cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. Hiện có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4/8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn vẫn sản xuất, cung ứng mặt hàng này.

Bộ Công thương đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động pha chế, phối trộn; đồng thời theo dõi sát tình hình cung ứng ethanol nhiên liệu E100 nhằm bảo đảm không xảy ra gián đoạn nguồn cung trong quá trình triển khai.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, kết quả tiêu thụ tăng liên tục trong những ngày đầu thực hiện cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với nhiên liệu sinh học đang được cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh.

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