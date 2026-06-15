Hơn 17.000 cửa hàng đã chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10

Thông tin từ Bộ Công thương, sau 15 ngày triển khai đại trà, nguồn cung xăng E10 được bảo đảm, hơn 17.000 cửa hàng đã chuyển đổi theo lộ trình.

Người dân ở Hà Nội đổ xăng E10 tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 15-6, Tổ công tác triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương cho biết, nguồn cung xăng sinh học trên cả nước hiện cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung trong giai đoạn đầu triển khai.

Xăng E10 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-6-2026 theo lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ. Sau nửa tháng triển khai, Bộ Công thương và các đơn vị chức năng đã liên tục ban hành nhiều văn bản điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh.

Theo số liệu thống kê đến hết ngày 8-6, tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ trong 8 ngày đầu triển khai đạt khoảng 310 triệu lít. Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 290 triệu lít và xăng E5 đạt khoảng 20 triệu lít.

Hiện có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục kinh doanh xăng E5 và 4/8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn vẫn sản xuất, cung ứng mặt hàng này.

Tổ công tác triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT cho biết, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, hoàn tất việc chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình. Hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, không xảy ra thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường.

Theo thông tin của Bộ Công thương, đến nay, cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo quy định.

Để bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) yêu cầu các thương nhân thực hiện nghiêm các quy định về giá xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

Cơ quan này cũng vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối chủ động tạo nguồn, bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng E10 và E5 cho hệ thống phân phối, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Bộ Công thương cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động pha chế, phối trộn xăng sinh học nhằm bảo đảm việc triển khai E10 diễn ra đúng quy định.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công thương tiếp tục theo dõi nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100), hoạt động nhập khẩu và mua bán ethanol để chủ động điều phối cung cầu. Hệ thống thông tin dành cho người tiêu dùng cũng được cập nhật thường xuyên thông qua ứng dụng “Quanh tôi”, giúp người dân tra cứu các điểm bán xăng E5 và E10.

PHÚC VĂN