Gắn kết cộng đồng cùng Giải “Bình Trưng Pickleball championship 2025”

Ngày 28-12, phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức giải Bình Trưng Pickleball Championship với sự tham gia của hơn 100 lượt vận động viên gồm đông đảo cán bộ, công chức, nghệ sĩ, người nổi tiếng và gần 1.000 khán giả.

Đông đảo cán bộ, công chức và người dân tham gia giải đấu

Giải đấu do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tổ chức. Đây là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025 hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và gắn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Bình Trưng nói riêng và TPHCM nói chung, đồng thời gây quỹ từ thiện cho bà con nghèo trên địa bàn phường.

Bình Trưng Pickleball Championship mang đến những trận đấu sôi nổi, công bằng và đoàn kết ở các nội dung thi đấu phong trào và đồng đội.

Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia và cổ vũ của nhiều nghệ sĩ, KOL (người nổi tiếng) được công chúng yêu mến như: ca sĩ Trung Quân Idol, siêu mẫu - diễn viên Lê Quang Hòa, người mẫu Trí Kiên…

Ban tổ chức trao giải cho các nội dung

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng, đại diện ban tổ chức cho rằng Pickleball là môn thể thao mới, hiện đại và dễ tiếp cận.

"Phường Bình Trưng tổ chức giải đấu lần này không chỉ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cán bộ, công chức, nhân dân mà còn thể hiện rõ định hướng xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh - văn minh - năng động, gắn thể thao phong trào với sự phát triển địa phương", đồng chí Trần Quốc Trung chia sẻ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng, phát biểu tại giải đấu

Giải Bình Trưng Pickleball Championship khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, để lại hình ảnh đẹp về một lễ hội cộng đồng sôi động, hiện đại và giàu bản sắc. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sức hút của Pickleball - môn thể thao mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, đồng thời góp phần làm nên thành công chung của sự kiện Global Festive - Bình Trưng 2025.

Giải đấu góp phần xây dựng hình ảnh phường Bình Trưng năng động, văn minh, người dân giàu tinh thần thể thao và đoàn kết

TIỂU TÂN