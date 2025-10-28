Garmin đưa chuẩn mực hiển thị mới lên trên fēnix 8 MicroLED

fēnix 8 MicroLED đã định nghĩa lại hoàn toàn chuẩn mực hiển thị trên đồng hồ thông minh, trở thành thiết bị sở hữu màn hình rực rỡ và sắc nét nhất từ trước đến nay...

fēnix 8 MicroLED có độ sáng vượt trội khi được so sánh với các loại màn hình đồng hồ khác

Garmin là thương hiệu đầu tiên tích hợp thành công màn hình MicroLED vào một chiếc đồng hồ thông minh, fēnix 8 MicroLED. Đây được xem là một cột mốc quan trọng vì MicroLED là công nghệ hiển thị tiên tiến bậc nhất, đòi hỏi quy trình sản xuất với độ chính xác ở cấp độ bán dẫn.

MicroLED với hơn 400.000 đèn LED siêu nhỏ (chỉ từ 1-10 micron), cho phép đẩy độ sáng tối đa lên mức 4.500 nits, điều này giúp màn hình trên fēnix 8 MicroLED không chỉ vượt trội về độ sáng mà còn sở hữu dải màu rộng hơn 15% và độ tương phản gấp 6 lần.

Nhờ góc nhìn siêu rộng, fēnix 8 MicroLED giúp đọc, lướt dữ liệu ngay khi cổ tay nghiêng nhanh, giảm hiện tượng “bóng gương” ở nắng gắt và giữ chữ số/bản đồ sắc nét trong đêm. Độ bền cũng được nâng cấp toàn diện, tăng gấp ba lần và cải thiện đáng kể tuổi thọ cũng như khả năng chống lưu ảnh.

Công nghệ microLED trên fēnix 8 được thiết kế để dung hòa hai giữa việc tối ưu khả năng hiển thị ngoài trời dưới nắng gắt nhưng vẫn mang lại màu sắc sống động. Nó cung cấp chất lượng hiển thị cao, màu sắc chính xác và độ đen sâu, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất năng lượng hiệu quả và khả năng đọc tốt dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Đây là một giải pháp hiển thị tiên tiến, cân bằng giữa trải nghiệm thị giác và yêu cầu khắt khe về thời lượng pin cho các hoạt động bền bỉ.

Trong môi trường ánh sáng cường độ cao, lợi thế cốt lõi của MicroLED là độ sáng tuyệt đối. Khi LCD, LTPO-OLED, AMOLED bị giới hạn về ngưỡng sáng tối đa, MicroLED sử dụng các bóng LED vô cơ siêu nhỏ với hiệu suất phát quang vượt trội. Công nghệ này cho phép đẩy độ sáng lên mức rất cao mà không suy giảm chất lượng hay gây quá nóng, dễ dàng chiến thắng ánh nắng mặt trời và mang lại trải nghiệm ngoài trời hoàn hảo.

Còn trong môi trường ánh sáng tiêu chuẩn, MicroLED thể hiện sự vượt trội về hiệu suất và độ bền. Dù chất lượng hiển thị tương đương với LCD, LTPO-OLED, AMOLED (vốn đã xuất sắc), MicroLED sở hữu hai lợi thế lớn. Thứ nhất là hiệu suất, khi tiêu thụ ít năng lượng hơn để tạo ra cùng một mức sáng. Thứ hai, và là khác biệt then chốt, là độ bền. AMOLED sử dụng vật liệu hữu cơ (organic) sẽ bị thoái hóa và gây ra hiện tượng lưu ảnh (burn-in), trong khi MicroLED dùng vật liệu vô cơ (inorganic) giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ này. Trong môi trường tối và rất tối, ưu thế của MicroLED là độ bền cho màu đen hoàn hảo. Cả LTPO-OLED, AMOLED và MicroLED đều đạt được màu đen tuyệt đối nhờ khả năng tắt pixel riêng lẻ. MicroLED cũng hoàn toàn miễn nhiễm với vấn đề này, cho phép người dùng tận hưởng màu đen hoàn hảo mà không phải đánh đổi bằng tuổi thọ của thiết bị.

Dòng fēnix, phiên bản mới tiếp tục sở hữu thời lượng pin bền bỉ lên đến 240 giờ, đèn flashlight tích hợp tiện dụng khi tập luyện, cùng chuẩn kháng nước, kháng nhiệt, kháng va đập theo tiêu chuẩn quân đội. Với fēnix 8 MicroLED, Garmin tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành thiết bị thể thao thông minh, mang đến trải nghiệm “đỉnh cao công nghệ” dành cho những người luôn muốn vượt qua giới hạn của chính mình.

Sản phẩm được mở bán với số lượng giới hạn cùng mức giá đề xuất 54.890.000 đồng, hướng đến nhóm người dùng yêu thích công nghệ mới, thường xuyên vận động ngoài trời và muốn sở hữu một thiết bị tốt nhất với những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường.

KIM THANH