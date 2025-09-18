Garmin Venu 4 nâng cấp toàn diện trong chăm sóc sức khỏe

Được thiết kế để truyền cảm hứng sống khỏe, Venu 4 kết hợp công nghệ theo dõi sức khỏe chuyên sâu, huấn luyện viên cá nhân hóa Garmin Fitness Coach và thời lượng pin vượt trội đến 12 ngày…

Garmin Venu 4 với màu sắc trẻ trung, năng động

Hôm nay, 18-9, Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4, phiên bản nâng cấp toàn diện thuộc dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Sản phẩm nổi bật với viền kim loại hiện đại, loa và micro tích hợp cùng đèn pin LED tiện dụng, cho phép theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, HRV, năng lượng cơ thể và nhiều chỉ số quan trọng khác suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin mỗi đêm.

Garmin GPS Venu 4 được giới thiệu với hai kích thước 41mm và 45mm, nhiều phối màu trẻ trung như Trắng ngà hay Vàng chanh, được tích hợp loa, micro và đèn pin LED, cho phép gọi điện, nhận thông báo, điều khiển trợ lý giọng nói và thậm chí ra lệnh trực tiếp ngay trên cổ tay…

Tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, thiết bị với tính năng Trạng thái sức khỏe (Health Status) giúp người dùng theo dõi xu hướng các chỉ số như nhịp tim, HRV, hô hấp, nhiệt độ da và Pulse Ox trong khi ngủ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Nhật ký hoạt động (Lifestyle Logging) ghi lại thói quen hằng ngày và xem báo cáo phân tích tác động của chúng đến giấc ngủ, mức độ căng thẳng và HRV trên Garmin Connect.

Giấc ngủ nâng cao (Advanced Sleep Metrics) cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa nhờ theo dõi nhịp sinh học, đánh giá độ đồng bộ của cơ thể với chu kỳ giấc ngủ tự nhiên và hiển thị mức độ nhất quán trong giờ đi ngủ trung bình suốt 7 ngày gần nhất.

Để nâng cao thể chất toàn diện, tính năng Huấn luyện viên cá nhân hóa Garmin Fitness Coach mang đến kế hoạch tập luyện cá nhân hóa cho hơn 25 bộ môn. Các bài tập sẽ tự động điều chỉnh hằng ngày dựa trên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi.

Người dùng có thể lựa chọn thiết lập kế hoạch tập luyện trong Garmin Connect để theo dõi tiến trình hoặc nhận gợi ý bài tập hằng ngày. Đặc biệt với Mixed Session, đồng hồ còn cho phép theo dõi nhiều hoạt động trong cùng một buổi thay vì lưu riêng lẻ.

Ngoài ra, Venu 4 còn sở hữu trọn bộ tính năng cao cấp của Garmin: ứng dụng ECG, mức độ sẵn sàng luyện tập, động lực học chạy bộ, theo dõi sức khỏe phụ nữ (bao gồm nhiệt độ da để ước tính rụng trứng và dự đoán chu kỳ chính xác hơn), thanh toán không tiếp xúc Garmin Pay, lưu trữ nhạc, cùng hệ thống an toàn…

Venu 4 sẽ chính thức mở bán vào ngày 6-10-2025 mức giá bán lẻ đề xuất 14.990.000 đồng. Khách hàng đặt trước Venu 4 từ 20-9 đến 5-10-2025 sẽ nhận ngay bình giữ nhiệt Garmin phiên bản đặc biệt (số lượng có hạn, áp dụng tại cửa hàng thương hiệu Garmin) cùng các ưu đãi khác.

KIM THANH