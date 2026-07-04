Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chưa có tổ chức chứng nhận hợp quy

Quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Thế nhưng, đến thời điểm này, hệ thống chứng nhận hợp quy cho loại sản phẩm này vẫn chưa kịp vận hành.

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Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), ghế an toàn cho trẻ em là một dạng thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô.

Theo khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 7 Luật số 118/2025/QH15, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Quy định này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế về an toàn giao thông.

Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, để được lưu hành trên thị trường, mặt hàng ghế trẻ em dùng trên ô tô phải được công bố hợp quy theo quy chuẩn QCVN 123:2024/ BGTVT (do Bộ GTVT trước đây, nay là Bộ Xây dựng ban hành), quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị, từ kết cấu, vật liệu đến khả năng bảo vệ trẻ trong điều kiện va chạm.

Công bố hợp quy do sở chuyên ngành của địa phương thực hiện, căn cứ trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện chưa có tổ chức chứng nhận nào nộp hồ sơ, cũng chưa có tổ chức nào được cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận theo QCVN 123:2024/BGTVT, một trong các điều kiện bắt buộc để được chỉ định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố sớm có hướng dẫn, tổ chức triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận theo QCVN 123:2024/ BGTVT để các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm thuận lợi trong việc đăng ký hoạt động tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, do chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng kịp thời nhu cầu, Bộ Xây dựng đã ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thực hiện việc thử nghiệm ghế an toàn trẻ em theo QCVN 123:2024/ BGTVT, thời hạn chỉ định tạm thời tối đa 6 tháng. Đồng thời, Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời đảm nhận công tác chứng nhận nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Một vấn đề được nhiều người dân quan tâm là: ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô đã mua từ trước nhưng chưa được chứng nhận hợp quy có được tiếp tục sử dụng sau ngày 1-7 hay không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tô An cho biết, các sản phẩm đã mua trước đó vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, người dân cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc thông tin trên nhãn sản phẩm; bảo đảm lắp đặt chắc chắn, lựa chọn thiết bị phù hợp với chiều cao, cân nặng của trẻ.

MINH DUY