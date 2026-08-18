Các chặng bay từ Hà Nội và TPHCM có tỷ lệ đặt chỗ tăng nhanh trong kỳ nghỉ 2-9

Ngày 18-8, Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay, các hãng hàng không trong nước dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Hành khách làm thủ tục tại kiosk check-in sinh trắc học tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: HÀ ANH

Vào ngày cao điểm nhất 29-8, chặng Hà Nội - Chu Lai (Quảng Nam) đã có tỷ lệ đặt chỗ đạt 100%; chặng TPHCM - Tuy Hòa (Đắk Lắk) tỷ lệ đặt chỗ đạt 99% (hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác); chặng TPHCM - Côn Đảo (TPHCM) đạt 98%; chặng Hà Nội - Phú Quốc (An Giang) đạt 69%. Tuy nhiên, một số đường bay ngắn vẫn còn nhiều chỗ, như: TPHCM - Phú Quốc, TPHCM - Nha Trang (Khánh Hòa) với tỷ lệ đặt chỗ dưới 50%.

Đối với chặng bay trục Hà Nội - TPHCM, tỷ lệ đặt chỗ hiện mới đạt dưới 39%. Nguyên nhân có thể do tần suất bay của chặng bay trục lớn và tâm lý hành khách thường đặt vé sát ngày khởi hành.

Giá vé năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt so với mọi năm. Đơn cử, với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc: Hãng Vietjet có giá dao động từ 1,9 đến 2,6 triệu đồng/chiều và hiện còn nhiều vé; Vietnam Airlines nhỉnh hơn với giá vé từ 2,6 đến 4,5 triệu đồng/chiều; Sun PhuQuoc Airways giá vé khoảng từ 2,5 triệu đồng/chiều.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé dao động từ 2 đến 2,5 triệu đồng/chiều.

Trên chặng TPHCM - Nha Trang trong ngày đầu kỳ nghỉ ở mức 1,5 đến 2,2 triệu đồng/chiều. Còn từ TPHCM đi Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hóa) có giá khoảng 1,6 đến 2,2 triệu đồng; chặng bay Hà Nội - Nha Trang giá vé từ 2 đến 2,5 triệu đồng/chiều.

Vé TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines đang niêm yết ở mức giá phổ biến từ 1,7 đến 2,8 triệu đồng/chiều, tùy giờ khởi hành; Vietjet cung cấp với mức giá dao động từ 1,6 đến 2,3 triệu đồng/chiều.

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