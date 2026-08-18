Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ 19-8

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đưa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương vào khai thác từ 0 giờ 1 phút ngày 19-8.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19-8

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) đã tạm thời đóng cửa từ 0 giờ ngày 4-3-2026 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn. Sau hơn 5 tháng thi công, dự án hoàn thành đúng tiến độ và đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương tổ chức quản lý, khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn bảo đảm an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác theo quy định; phối hợp các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan để điều hành hoạt động khai thác an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ nối lại các đường bay nội địa với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Tần suất dự kiến trung bình 36-40 chuyến đi và đến mỗi ngày.

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