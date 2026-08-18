Vietnam Airlines thông tin về chuyến bay VN34 gặp sự cố tại Đức

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo báo cáo của Vietnam Airlines về sự cố chuyến bay VN34 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức), tổ lái có nhiều kinh nghiệm và máy bay không bị quá tải.

Theo Vietnam Airlines, trong quá trình chạy đà cất cánh, đến khoảng 1/2 đường cất hạ cánh, tổ lái ghi nhận có hiện tượng tốc độ máy bay không tăng trong khoảng 2 giây rồi tiếp tục tăng đến tốc độ quyết định. Sau đó, tốc độ ghi nhận giảm.

Tổ lái đánh giá không đủ khoảng cách để đình chỉ cất cánh nên phi công điều khiển đã thực hiện đẩy cần ga động cơ lên vị trí cao nhất. Khi máy bay đến gần cuối đường cất hạ cánh (khoảng 91m), phi công quyết định nâng mũi máy bay và cất cánh.

Sau khi cất cánh, máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và mất áp suất 4/8 lốp càng chính. Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Do máy bay có tải trọng lớn, tổ lái đã thực hiện bay xả nhiên liệu, sau đó bay ở độ cao thấp 2 vòng quanh sân bay để phối hợp với kiểm soát viên không lưu đánh giá tình trạng càng máy bay. Sau khi nhận được thông báo không phát hiện dấu hiệu bất thường từ kiểm soát viên không lưu, tổ lái hạ cánh an toàn.

Theo đánh giá sơ bộ, máy bay VN-A867 ghi nhận tình trạng 4 lốp chính bị nổ, nhiều vết xước dọc theo phía dưới phần thân phía sau máy bay trong đó phần vỏ máy bay tại một số vị trí bị rách.

Cục Hàng không Việt Nam vẫn đang liên hệ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay của Đức để phối hợp và đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và công tác điều tra.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 có hành trình Cảng hàng không quốc tế Munich - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chở 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay. Tải trọng cất cánh của máy bay khoảng 240 tấn, thấp hơn tải trọng cất cánh tối đa của máy bay (247,2 tấn).

Chuyến bay được thực hiện bởi tổ lái gồm 4 thành viên, gồm 3 lái chính và 1 lái phụ đều có quốc tịch Việt Nam, có các giấy phép chuyên ngành còn hiệu lực.

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