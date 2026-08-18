Đưa ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển vào bờ an toàn

Tại cảng, lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng TPHCM làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận ngư dân. Người thân cùng chính quyền địa phương vượt hơn 300km từ xã Tây Yên, tỉnh An Giang, đến đón ông Trung.

Tàu 743 Hải đoàn 129 đưa ngư dân bị nạn cập cảng Hải đoàn 129 tại phường Phước Thắng, TPHCM

Theo Đại úy Nguyễn Văn Hà, Chính trị viên Tàu 743, Hải đoàn 129, khi được phát hiện gặp nạn trên biển ngày 16-8, ông Chung có sức khỏe rất yếu, tinh thần chưa ổn định do nhiều ngày trôi dạt, thiếu thức ăn và nước uống.

Sau khi đưa ông Chung lên tàu, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương sơ cứu, chăm sóc y tế, cung cấp nước uống, thức ăn và bố trí nơi nghỉ ngơi. Đến ngày 17-8, sức khỏe ông Trung cơ bản ổn định, tinh thần tỉnh táo.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe cho Trương Văn Chung

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16-8, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực phía Đông giàn khoan dầu khí Thăng Long, cách bờ khoảng 80 hải lý, Tàu 743 phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển. Trong điều kiện trời tối, sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ cơ động tiếp cận và đến khoảng 19 giờ cùng ngày đưa được nạn nhân lên tàu an toàn.

Qua khai thác thông tin ban đầu, ông Chung là thuyền viên trên một tàu cá tỉnh An Giang. Ngày 12-8, khi ra phía sau tàu nghe điện thoại, ông bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển. Ông kịp bám vào một tấm xốp màu đen nhưng sau đó bị sóng cuốn xa tàu cá. Suốt 4 ngày tiếp theo, ông bám vào tấm xốp, không có thức ăn, nước uống.

Tiếp cận và vớt ngư dân bị nạn trên biển

Khi được cứu, ông Chung bị trầy xước nhẹ, cháy nắng và dị ứng da. Ông Chung đã được đưa vào bờ an toàn để bàn giao cho gia đình và địa phương; lực lượng y tế tiếp tục theo dõi tình sức khỏe nạn nhân.

MẠNH THẮNG