Dự báo thời tiết ngày 19 và 20-8: TPHCM và Nam bộ sẽ giảm mưa

Trưa đến chiều nay 18-8, nhiều khu vực tại Hà Nội, Bắc bộ, Bắc Trung bộ, TPHCM và Nam bộ đã có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, trong hai ngày 19 và 20-8, mưa sẽ giảm cả về lượng và phạm vi ở Nam bộ.

Cơn dông xuất hiện gây mưa dông ở trung tâm Hà Nội chiều 18-8, kết thúc nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 18-8, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ như Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh… đã có mưa đến mưa to.

Cơn dông tại TP Hải Phòng vào đầu giờ chiều 18-8. Ảnh: T.T.Tr

Trước đó vài giờ, khu vực TPHCM và Nam bộ đã có mưa rào và dông diện rộng. Dữ liệu đo mưa tự động Vrain ghi nhận đến 18 giờ, tại trạm Tam Thôn Hiệp 1 (TPHCM) lượng mưa 40,2 mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 72,8 mm, TLBT-Đaguiry (Lâm Đồng) 103,4 mm. Một số nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa khá như Bãi Thơm (An Giang) 59,2 mm, Đất Mũi 1 (Cà Mau) 49,6 mm và Suối Ngô (Tây Ninh) 40,2 mm.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong ngày 19-8, mưa tại Nam bộ có xu hướng giảm cả về phạm vi và lượng. Chiều tối vẫn có mưa rào và dông rải rác. Khu vực miền Đông, trong đó có TPHCM, vẫn có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, với xác suất mưa khoảng 10-30%.

Tại các tỉnh miền Tây, mưa dông xảy ra trên khoảng 1/3 diện tích khu vực. Lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa, ít có khả năng mưa to.

Xu hướng này tiếp tục trong ngày 20-8. Mưa dông tại Nam bộ vẫn diễn ra nhưng cục bộ và rải rác, trong đó miền Đông có mưa nhiều hơn miền Tây.

Ngày 18-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng quản lý chặt phương tiện ra khơi, theo dõi tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn trước tình hình áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu tại khu vực Bắc Biển Đông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã lệnh mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình từ 16 giờ ngày 18-8 để chủ động vận hành hồ theo quy định, chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn tại Bắc bộ.

PHÚC VĂN