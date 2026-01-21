TPHCM yêu cầu báo cáo giá cả hằng ngày dịp cao điểm Tết Nguyên đán

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai chế độ báo cáo giá cả hằng ngày trong suốt cao điểm tết.

Người dân mua sắm tại MM Mega Market trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Theo chỉ đạo, công tác theo dõi giá được thực hiện liên tục trước, trong và sau tết, tập trung vào nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vận tải và các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường. Các đơn vị liên quan phải gửi báo cáo hằng ngày từ 2-2 đến 22-2-2026, phản ánh tình hình giá, sản lượng, sức mua, nguyên nhân tăng giảm so với ngày trước đó và so với cùng kỳ. Trường hợp phát sinh biến động bất thường, phải kịp thời báo cáo để tham mưu UBND TPHCM biện pháp điều hành phù hợp.

Cùng với báo cáo giá, các địa phương phải cập nhật kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại chợ, siêu thị, điểm kinh doanh. Riêng những nơi có hội chợ, điểm tham quan, vui chơi, giải trí trong dịp Tết, báo cáo thêm số lượng người tham gia, giá vé và mức biến động so với năm trước.

Khu vực ăn uống tại AEON Mall trên địa bàn TPHCM đông nghẹt khách. Ảnh: HÂN GIA

Đối với hệ thống chợ đầu mối, các đơn vị quản lý chợ Bình Điền, chợ nông sản Thủ Đức và chợ đầu mối Hóc Môn phải báo cáo hằng ngày lượng hàng về chợ, tình hình giá cả và sức mua các mặt hàng thiết yếu. Thời gian gửi báo cáo trước 9 giờ 30 mỗi ngày để Sở Tài chính kịp tổng hợp.

Bên cạnh báo cáo hằng ngày, UBND TPHCM yêu cầu thực hiện các báo cáo tổng hợp trước tết, trong tết và sau tết nhằm đánh giá toàn diện diễn biến thị trường, hiệu quả công tác bình ổn giá và kiểm soát vi phạm.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc báo cáo kịp thời, đầy đủ là cơ sở quan trọng để giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo đảm người dân đón tết an toàn, tiết kiệm.

THI HỒNG