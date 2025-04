Báo SGGP trao tiền hỗ trợ các hoàn cảnh cần giúp

Đại diện Báo SGGP vừa trao 25 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Phúc (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Chị Phúc là mẹ cháu Lê Ngọc Bảo An (4 tuổi).

Đại diện Báo SGGP vừa trao 25 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Phúc (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Chị Phúc là mẹ cháu Lê Ngọc Bảo An (4 tuổi). Cháu Bảo An bị ung thư máu, phải xạ trị. 7 tháng qua, gia đình chị Phúc bỏ hết mọi việc để đưa con xuống TPHCM điều trị. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kết nối hoàn cảnh nói trên đến với Báo SGGP. Biết tin vợ chồng chị Phúc đang ở TPHCM chữa trị cho cháu Bảo An, Báo SGGP đã nhanh chóng mời chị Phúc đến trụ sở Báo SGGP tiếp nhận tiền hỗ trợ để gia đình có điều kiện chữa trị cho cháu.

Đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên vừa trao 18 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho anh Ksor Hiếu (sinh năm 1996, trú tại thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Vào tháng 8-2022, Hiếu gặp tai nạn nghiêm trọng, bị thương nặng ở chân; được đưa đi mổ, ghép xương chân. Trong quá trình làm công tác dân vận, Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hoàn cảnh khó khăn của Hiếu đã nhanh chóng kết nối với Báo SGGP.

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung cũng vừa đến thăm hỏi và trao 15 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình cháu Nguyễn Võ Chí Tài (sinh năm 2016, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đây là nhân vật trong bài viết “Xót xa bé trai 9 tuổi bệnh xương thủy tinh” đăng trên Báo SGGP ngày 10-3-2025. Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Thơm (mẹ cháu Tài) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo SGGP cùng bạn đọc của báo đã quan tâm, hỗ trợ gia đình.

HỮU PHÚC