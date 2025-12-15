Kinh phí đầu tư không quá lớn, thời gian chăm sóc không nhiều, nhưng mô hình nuôi đuông dừa đang mở ra hướng đi mới rất khả quan cho người dân ở khu vực miền núi TP Huế.

Video: Nuôi đuông dừa - Làm chơi, ăn thật

Là một trong những hộ dân tiên phong triển khai mô hình nuôi đuông dừa, chị Hoàng Thị Chanh ở thôn 2, xã Bình Điền, TP Huế cho biết, sau thời gian quan sát thấy các món ăn chế biến từ đuông dừa xuất hiện ngày càng nhiều tại các lễ hội, phiên chợ ẩm thực ở vùng cao A Lưới và được người dân đón nhận, gia đình quyết định tìm hiểu, tham khảo và bắt đầu nuôi những con đuông dừa đầu tiên.

Chị Hoàng Thị Chanh, hộ dân tiên phong triển khai mô hình nuôi đuông dừa ở xã Bình Điền, TP Huế

Việc nuôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi, kiên trì nghiên cứu, sau một thời gian, gia đình chị đã tìm ra công thức nuôi phù hợp, nâng sản lượng lên khoảng 1,5kg/thau.

Hiện trung bình mỗi tháng, gia đình thu hoạch khoảng 10–15kg đuông, bán cho khách hàng với giá 250.000 đồng/kg; vào mùa đông sản lượng giảm nên giá tăng lên 300.000–350.000 đồng/kg, góp phần cải thiện thu nhập và bữa ăn hàng ngày.

“Quy trình nuôi được thực hiện theo vòng tuần hoàn khép kín, nguyên liệu chủ yếu là vỏ dừa, bột ngô, mía, chuối xanh và sắn thái nhỏ. Sau khi thả bố mẹ cho đẻ khoảng 10–12 ngày thì tách sang lứa mới; phần còn lại giữ nguyên để trứng nở thành ấu trùng, con lớn trước bắt đầu tạo kén, con nhỏ tiếp tục nuôi. Sau 30–35 ngày, nếu chăm sóc tốt trong điều kiện kém thuận lợi, đuông đạt kích cỡ phù hợp sẽ được thu hoạch”, chị Hoàng Thị Chanh cho biết.

Nuôi đuông dừa gọn nhẹ, chi phí thấp, không gây ô nhiễm môi trường nên nhiều người ở Bình Điền và A Lưới, TP Huế lựa chọn mô hình này để làm sinh kế

Cùng với việc đảm bảo thị trường đầu ra, mô hình nuôi đuông dừa gọn nhẹ, chi phí thấp, không gây ô nhiễm môi trường nên nhiều người ở Bình Điền và A Lưới lựa chọn mô hình này để làm sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho biết, nuôi đuông dừa và nuôi ong vò vẽ lấy nhộng đang mở ra một hướng phát triển kinh tế mới đầy tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Song, quá trình nuôi, khai thác phải đảm bảo các biện pháp an toàn về người và môi trường. Chính quyền sẽ thường xuyên kiểm tra những yếu tố này.

TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG