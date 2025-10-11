Gia Lai: Bắt nghi phạm giết người sau 8 giờ

Ngày 11-10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến (sinh năm 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ ngày 10-10, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu rẫy ở làng Mèo, xã Ia Grai, trên ngực có nhiều vết đâm. Công an nhanh chóng vào cuộc, xác định nạn nhân là chị R.M.B. (sinh năm 2002, trú làng Del, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai). Ba ngày trước, chị B. đi xe máy đưa con đi học rồi mất liên lạc, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khám nghiệm hiện trường phát hiện 1 con dao và dấu vết tinh dịch trong người nạn nhân; kết quả khám nghiệm tử thi nhận định nguyên nhân tử vong là do suy tuần hoàn, suy hô hấp do đa vết thương xuyên thấu ngực, thủng khí quản, đứt động mạch dưới đòn.

Sau 8 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai. Tiến khai, trưa 7-10, đối tượng đã gặp chị B. và xin đi nhờ xe. Trên đường đi, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản, đã chở nạn nhân vào rẫy, dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó hiếp dâm rồi cướp xe máy cùng điện thoại bỏ trốn.

HỮU PHÚC