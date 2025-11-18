Gia Lai: Khánh thành trường mầm non cho 300 học sinh vùng biên giới

Ngày 18-11, tại xã Ia Krel (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Sao Mai cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 quản lý, phục vụ dạy học cho trẻ em vùng biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, gồm nhà hiệu bộ 231m²; 2 khối lớp học 800m² với 5 phòng học khép kín; nhà bếp, khu giáo dục thể chất, sân chơi, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 trẻ mầm non tại địa bàn biên giới.

Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Trường Mầm non Sao Mai là ngôi trường thứ ba được Bộ Quốc phòng kêu gọi doanh nghiệp quân đội tài trợ và giao Binh đoàn 15 trực tiếp đầu tư xây dựng. Ngôi trường được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu giáo dục của con em cán bộ, chiến sĩ, người lao động và bà con nhân dân vùng biên giới.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết, Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 trong việc quản lý, sử dụng công trình đúng mục đích, hiệu quả, bền vững; chung tay giữ gìn khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp; tạo điều kiện để các cháu học sinh được học tập, phát triển trong môi trường tốt nhất.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức tranh Bác Hồ và các cháu thiếu nhi cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các già làng, người có uy tín trên địa bàn

Giáo viên và học sinh tham gia lễ khánh thành ngôi trường

Binh đoàn 15 trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng ngôi trường

