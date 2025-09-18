Gia Lai: Phát hiện gần 5 tấn da heo hôi thối tại cơ sở lạp xưởng

Lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế tại Gia Lai vừa phối hợp, kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất lạp xưởng ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), phát hiện gần 5 tấn da heo bốc mùi hôi thối, đổi màu.

Ngày 18-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về công tác kiểm tra tại cơ sở sản xuất lạp xưởng của Hộ kinh doanh Gia Quý (số 842-844 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Lực lượng chức năng phát hiện gần 100 thùng phi nhựa chứa da heo bốc mùi hôi thối

Trước đó, ngày 17-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh các sản phẩm gồm: 1,4 tấn lạp xưởng Gia Quý loại đặc biệt; 1,1 tấn lạp xưởng Gia Quý loại 1 và 700kg lạp xưởng Gia Quý loại 1 chưa đóng gói.

Toàn bộ số lạp xưởng này được sản xuất tại cơ sở, sử dụng nguyên liệu thịt đùi heo, mỡ heo có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo.

Những tấm da heo thu mua nhiều nguồn, chứa trong thùng phi bốc mùi hôi thối

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 4,9 tấn da heo được chứa trong 98 thùng phi nhựa màu xanh đã bốc mùi hôi thối, đổi màu.

Chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thịt heo

Làm việc với đơn vị chức năng, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Theo khai nhận, số da heo này được mua trôi nổi nhiều nguồn trên thị trường.

Qua đó, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu các loại lạp xưởng và nguyên liệu nêu trên để giám định, làm căn cứ xử lý theo quy định.

NGỌC OAI