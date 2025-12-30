TPHCM: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 30-12, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triển khai nhiều đợt kiểm tra diện rộng, tập trung vào các cơ sở có sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra tại các cơ sở hoạt động kinh doanh kho lạnh trên địa bàn TPHCM gồm: Công ty TNHH thương mại N.N.F (phường Bình Hưng Hòa); hộ kinh doanh M.P (xã Bình Lợi); Công ty TNHH thực phẩm X.H (phường Thủ Đức); Công ty TNHH DV T.L T.D (phường An Phú Đông); Công ty TNHH Thực phẩm đông lạnh V.T (phường Linh Xuân); Công ty TNHH thương mại Đ.N.F (xã Bà Điểm); Công ty Thương mại và Chế biến thực phẩm L (xã Tân Nhựt) và Công ty TNHH C.P.F (xã Vĩnh Lộc); Công ty TNHH NT Food (xã Vĩnh Lộc) và cơ sở kinh doanh H.M.H (phường Tam Bình).

Kho chứa thực phẩm tại các công ty bị kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang lưu chứa nội tạng và thịt động vật các loại gồm: 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo đông lạnh; 4,3 tấn trứng gà non đông lạnh; 1,5 tấn sụn gà đông lạnh; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo đông lạnh, 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và 7 tấn thủy hải sản các loại.

Phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tất cả hàng hoá được đựng trong các thùng carton và có dán nhãn in chữ nước ngoài, không có dán nhãn phụ tiếng Việt và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không rõ xuất xứ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Đ.N.M.K (phường Thủ Đức). Kết quả kiểm tra 2 mẫu thực phẩm (thịt heo xá xíu, thịt ba rọi heo) của cơ sở này dùng để chế biến thức ăn bán cho khách hàng đều có chỉ tiêu vi sinh vật hiếu khí, Salmonella spp, Escherichia coli không phù hợp quy chuẩn QCVN 8-3:2012/BYT của Bộ Y tế. Chất này có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng.

Lực lượng chức năng thu mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 66,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động chế biến thịt heo xá xíu, thịt ba rọi heo trong thời hạn 2 tháng để khắc phục hậu quả đối với các vi phạm của chủ cơ sở Đ.N.M.K.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất hoặc đường dây nóng của Công an TPHCM để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc xử lý.

VĂN ANH